原标题：中央组织部、中央宣传部评选发布20名“最美公务员”

新华社北京2月4日电 中央组织部、中央宣传部2月4日发布“最美公务员”评选结果，孟二梅等20名同志被评选确定为“最美公务员”。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，激励动员广大公务员树立和践行正确政绩观，全面贯彻新发展理念，以高质量工作助推高质量发展，2023年9月，中央组织部、中央宣传部决定开展“最美公务员”宣传发布活动，并发出做好“最美公务员”人选推荐工作的通知。经推荐遴选，中央组织部、中央宣传部确定了20名“最美公务员”。

据了解，此次评选的20名“最美公务员”坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不折不扣贯彻落实党中央决策部署，敢担当、善作为，干实事、求实效，在重大任务、重大斗争中担苦担难担重担险，在关键时刻、危难关头挺身而出、迎难而上，作出突出成绩、受到群众赞誉，展现了新时代公务员的良好风貌。

中央组织部、中央宣传部号召，广大公务员要向“最美公务员”学习，以“最美公务员”为榜样，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树立和践行正确政绩观，胸怀“国之大者”，发扬斗争精神，立足岗位、真抓实干，做到平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危难关头豁得出来。地方各级党委组织、宣传部门要把学习宣传“最美公务员”先进事迹同巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果结合起来，面向广大公务员、面向社会、面向群众讲好“最美公务员”故事，弘扬忠诚干净担当的政治品格，激励引导广大公务员坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，聚焦高质量发展这一首要任务，锐意进取、奋发有为，为全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

(责编：郝孟佳、李昉)