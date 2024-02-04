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北京市教委多措并举助力毕业生寒假就业

2024年02月04日14:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月4日电 （记者郝孟佳）记者从北京市教委了解到，为全力做好首都高校毕业生就业服务工作，北京市教委积极应对毕业生在求职过程中面临的各种“急难愁盼”问题，通过一系列多元化举措，千方百计促进2024届毕业生实现高质量充分就业。

根据教育部总体部署，北京市教委充分利用寒假窗口期，开展“美丽家乡，建功有我——寒假促就业暖心行动”。重点面向2024届高校毕业生及往届离校未就业毕业生持续推送就业岗位信息，并提供贴心暖心的就业指导服务。

截至1月30日，北京市教委所属北京高校大学生就业创业指导中心联合北京地区高校，共发布35场线上线下专题双选会，覆盖信息技术、智能制造、文化创意、生物科技、金融法律等诸多领域。

据统计，有近2400家来自不同行业的优质用人单位，携6万余个次优质岗位参与活动，为首都大学生搭建起一座座通往职场的桥梁，助力2024届毕业生成功就业。

同期，围绕假期实习与面试备考，北京高校大学生就业创业指导中心已举办2场“京彩生涯”高校大学生就业指导系列公益讲座，在假期实习经验积累、面试策略制定以及个人职业生涯规划等方面给予详尽指导，更好地助力他们在毕业后顺利步入理想的职业生涯轨道。

寒假期间，北京市教委将继续围绕毕业生持续开展一系列就业服务和指导活动，提前抢抓春季招聘黄金期，确保寒假就业服务不断线，暖心续航不停歇。

(责编：李依环、熊旭)

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