人民网北京1月20日电 19日，北京教育新闻宣传学会第三届第二次会员大会在北京交通大学举行，北京地区高校党委宣传部负责人，各区委教育工委区教委宣传部门、所属教育新闻宣传事业单位负责人等100余人参加了会议。

北京教育新闻宣传学会第三届第二次会员大会。

会上宣布了2022-2023年度“香山杯”北京教育优秀新闻奖及北京教育系统新闻宣传工作先进个人评选情况和表彰决定，并为获奖代表颁发了荣誉证书。

北京理工大学、大兴区教育融媒体中心、北方工业大学、东城区委教育工委等单位的获奖代表分享了获奖感言，交流了宣传报道工作经验。

对新一年的工作和未来的发展，北京市委教育工委副书记王达品提出，一是要提高政治站位，开展更加专业的学习培训活动，持续提升新闻宣传干部的脚力、眼力、脑力、笔力，不断巩固壮大主流思想舆论。二是要发挥纽带作用，凝聚战线力量。要坚持围绕首都教育中心工作，统筹各方资源，探索建立学校、政府宣传部门、新闻媒体三方联动机制，充分凝聚行业力量，形成发展共同体，增强宣传合力。三是要继承优良传统，开展精准服务。要围绕北京教育宣传工作的重点、热点、难点问题，加强教育新闻宣传工作科学研究，持续提高教育系统新闻宣传能力水平。四是要加强制度建设，打造一流学会。以完善体制机制建设为抓手，高质量推进具有首都特色的一流学会建设。

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