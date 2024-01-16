本报记者 原韬雄

图为“流动科技馆”志愿者带领孩子们“启动”科普大篷车仪器。

李 敏摄

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机器人、航模、生物标本、科学展演……在陕西省商洛市，大山深处的孩子们也能接触到丰富的科学知识，参与多彩的科普活动。2017年起，商洛学院设立“流动科技馆”志愿服务项目，通过将科普课堂搬进山区学校、开展研学活动、制作在线科普课程等方式，点亮山里娃的科学梦。

秦岭腹地，山高林密。从陕西省商洛市出发，大巴车钻山进洞，商洛学院学生朱文进坐在车上摇摇晃晃。尽管山路难行，但她一路上都很兴奋。

经过5个小时车程，商洛学院的师生们来到了镇安县庙沟镇九年一贯制学校，一下车，孩子们便热情地围了上来。机器人、航模、生物标本、科学展演……多种多样的科学知识、丰富多彩的科普活动，引来一片欢声笑语。“孩子们的问题一个接一个，看着他们的笑脸，我觉得为乡村孩子们做科普，太有意义了。”朱文进说。

自2017年起，商洛学院设立“流动科技馆”志愿服务项目，一批批热心师生将科普课堂搬进商洛山区的中小学校园，在孩子们心中播下一粒粒科学的种子。

“激发了孩子们学科学、爱科学的兴趣”

能不能让山里的孩子也看看机器人和航模？“流动科技馆”源于两名学生的朴素想法。

2017年，在商洛学院读大一的付佳乐加入了学校的科技创新社团，航模、平衡小车、仿生机器人……一个个科技作品让她眼花缭乱。付佳乐想，“要是能够把这些作品带给山村中的孩子们体验，该多好。”

付佳乐的想法让同是社团成员的杨化俊有共鸣，“我们俩都是从大山里走出来的，小时候接触外面世界的机会不多。商洛有许多山区学校，是否可以用科普的方式，让孩子们的童年更多彩？”

他们的想法很快得到了学校的支持。商洛学院副校长王新军说：“自2016年开始，商洛学院就实施了根植地方行动计划，其中就有为山村孩子做科普的项目。一方面，学校有人才资源，另一方面，项目也能增强我们服务社会的能力。”

2017年底，商洛学院“流动科技馆”志愿服务项目正式建立，志愿者们边做科普，边对山区学校需求进行深入调研。他们发现，许多学校虽然硬件设施改善了，但学生们接触科普资源的机会不多。“用科普引导孩子们提升学习兴趣、训练科学思维很有必要。”商洛学院“流动科技馆”志愿服务项目指导老师杨琳说。

随着活动次数的增加，“流动科技馆”在商洛打出了名气，不少学校向他们发出邀请，丹凤县武关镇北赵川九年制学校就是其中之一。该校校长周眈宏说：“‘流动科技馆’很有必要，激发了孩子们学科学、爱科学的兴趣。科普教育对乡村孩子的意义远比我们想象的要大得多。”

“看到孩子们的笑脸，再苦都值”

天没亮出发，披星戴月返校，对于志愿者们来说，这是再正常不过的事情。由于经费有限，科普活动往往需要当天往返，而单程车程就需要2—6个小时。“山路难行，有的同学一上车就晕车。看到孩子们的笑脸，再苦都值。”商洛学院学生张岚说。

除了让科普教育走进大山，2022年起，“流动科技馆”还把孩子们带出大山，走向更广阔的自然课堂。

2023年3月，丹凤县峦庄镇中心学校的孩子们来到龙山公园，跟随商洛学院教师李晓刚进行了一次地理研学。“本来设计的研学时间是两个小时，最终延长到了4个小时，气氛特别活跃。”学生志愿者曹静说。李晓刚说，“能激发孩子对科学的好奇心和热情，就是科普工作者最大的愿望。”

丹凤县寺坪初级中学七年级学生陈雅欣对之前的一次研学很难忘。在丹江湿地，他们沿河而行，在老师指导下通过望远镜观察鸟类。“我在观察笔记上画了一只绿头鸭。现在看到有鸟飞过，我都要好好辨认一下，觉得它们就像老朋友一样。”陈雅欣说。

为了扩大科普覆盖面，“流动科技馆”志愿者团队还建立了“云端秦岭科技馆公益科普大讲堂”，师生们制作了涵盖生物医药、信息技术、生态环境等六大主题的33个趣味科普课程，通过网络定期向公众推送。“从送科普进山区到带孩子走出来，从线下科普到云端展演，我们的科普形式愈发多样，覆盖面也越来越广。”商洛学院科技处处长程敏说。

“科普志愿服务的热情正在像火炬一样传递下去”

自从联系上了商洛学院，寺坪初级中学几乎年年都邀请“流动科技馆”来到校园。“义务教育阶段正是孩子树立正确的世界观、价值观、人生观的关键时期，科普教育非常必要。”该校校长彭家卫说。

寺坪初级中学有一所农村科技馆，但由于展品更新慢、缺乏专业人才等原因，科普教育陷入瓶颈。类似的问题在一些乡村长期存在。“一方面，人、财、物等资源投入不足，制约了科普教育下沉基层，有时候我们要从外地请专家老师来做科普，但这样的方式很难契合本地需求；另一方面，一些乡村学校科学课老师配不齐，专业性很难保证。”商洛市科协科普部部长陈淑萍说。

“有了‘流动科技馆’，每年科普课程的设计都不一样，志愿者们的热情与专业让我感动。”彭家卫说。如今，“流动科技馆”几乎开到了商洛市所有偏远地区中小学。

目前，商洛学院“流动科技馆”已经形成一支由50余名科技工作者和200余名大学生为主要成员的科普团队，先后为省内外50余所中、小学开展线上、线下科普志愿服务活动80余场次，受益学生超过5万人。

要做好科普课程，不光要有热情，更得用心细心。每次科普活动，商洛学院的年轻教师王洋常常准备到深夜，“面对孩子，既要把科学知识讲得深入浅出，还要引发他们的自主独立思考。”

王洋讲的昆虫课受到许多孩子欢迎。“比如螳螂科普课，我会从螳螂拳、有关螳螂的成语和故事等引入，把涉及螳螂的行为学、形态学、地域分布等知识都融入进去。”王洋说，“科普不仅是让孩子学到一些科学知识，更要培养他们勤于观察和善于发现问题的科学素养。”

2023年夏天，商洛学院教师张博主动参加了自然教育师培训，给自己“充充电”。“科普做得多了，就发现自己有很多不足。在活动中怎么‘破冰’、如何设计游戏、怎样引导孩子提问，都需要学习。希望以后能在有限的时间里进一步提升教学效果。”张博说。

“6年多来，科普志愿服务的热情正在像火炬一样传递下去。我们希望能够带动更多社会资源投入乡村校园科普，让科普教育点亮山里娃的科学梦，让他们与科学靠得更近些、再近些。”商洛学院校长范新会说。

《 人民日报 》（ 2024年01月16日 12 版）

(责编：郝孟佳、李昉)