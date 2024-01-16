人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

陕西商洛学院坚持开展“流动科技馆”志愿服务行动

点亮山里娃的科学梦

本报记者 原韬雄
2024年01月16日07:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图为“流动科技馆”志愿者带领孩子们“启动”科普大篷车仪器。
　　李 敏摄

　　核心阅读

　　机器人、航模、生物标本、科学展演……在陕西省商洛市，大山深处的孩子们也能接触到丰富的科学知识，参与多彩的科普活动。2017年起，商洛学院设立“流动科技馆”志愿服务项目，通过将科普课堂搬进山区学校、开展研学活动、制作在线科普课程等方式，点亮山里娃的科学梦。

　　

　　秦岭腹地，山高林密。从陕西省商洛市出发，大巴车钻山进洞，商洛学院学生朱文进坐在车上摇摇晃晃。尽管山路难行，但她一路上都很兴奋。

　　经过5个小时车程，商洛学院的师生们来到了镇安县庙沟镇九年一贯制学校，一下车，孩子们便热情地围了上来。机器人、航模、生物标本、科学展演……多种多样的科学知识、丰富多彩的科普活动，引来一片欢声笑语。“孩子们的问题一个接一个，看着他们的笑脸，我觉得为乡村孩子们做科普，太有意义了。”朱文进说。

　　自2017年起，商洛学院设立“流动科技馆”志愿服务项目，一批批热心师生将科普课堂搬进商洛山区的中小学校园，在孩子们心中播下一粒粒科学的种子。

　　“激发了孩子们学科学、爱科学的兴趣”

　　能不能让山里的孩子也看看机器人和航模？“流动科技馆”源于两名学生的朴素想法。

　　2017年，在商洛学院读大一的付佳乐加入了学校的科技创新社团，航模、平衡小车、仿生机器人……一个个科技作品让她眼花缭乱。付佳乐想，“要是能够把这些作品带给山村中的孩子们体验，该多好。”

　　付佳乐的想法让同是社团成员的杨化俊有共鸣，“我们俩都是从大山里走出来的，小时候接触外面世界的机会不多。商洛有许多山区学校，是否可以用科普的方式，让孩子们的童年更多彩？”

　　他们的想法很快得到了学校的支持。商洛学院副校长王新军说：“自2016年开始，商洛学院就实施了根植地方行动计划，其中就有为山村孩子做科普的项目。一方面，学校有人才资源，另一方面，项目也能增强我们服务社会的能力。”

　　2017年底，商洛学院“流动科技馆”志愿服务项目正式建立，志愿者们边做科普，边对山区学校需求进行深入调研。他们发现，许多学校虽然硬件设施改善了，但学生们接触科普资源的机会不多。“用科普引导孩子们提升学习兴趣、训练科学思维很有必要。”商洛学院“流动科技馆”志愿服务项目指导老师杨琳说。

　　随着活动次数的增加，“流动科技馆”在商洛打出了名气，不少学校向他们发出邀请，丹凤县武关镇北赵川九年制学校就是其中之一。该校校长周眈宏说：“‘流动科技馆’很有必要，激发了孩子们学科学、爱科学的兴趣。科普教育对乡村孩子的意义远比我们想象的要大得多。”

　　“看到孩子们的笑脸，再苦都值”

　　天没亮出发，披星戴月返校，对于志愿者们来说，这是再正常不过的事情。由于经费有限，科普活动往往需要当天往返，而单程车程就需要2—6个小时。“山路难行，有的同学一上车就晕车。看到孩子们的笑脸，再苦都值。”商洛学院学生张岚说。

　　除了让科普教育走进大山，2022年起，“流动科技馆”还把孩子们带出大山，走向更广阔的自然课堂。

　　2023年3月，丹凤县峦庄镇中心学校的孩子们来到龙山公园，跟随商洛学院教师李晓刚进行了一次地理研学。“本来设计的研学时间是两个小时，最终延长到了4个小时，气氛特别活跃。”学生志愿者曹静说。李晓刚说，“能激发孩子对科学的好奇心和热情，就是科普工作者最大的愿望。”

　　丹凤县寺坪初级中学七年级学生陈雅欣对之前的一次研学很难忘。在丹江湿地，他们沿河而行，在老师指导下通过望远镜观察鸟类。“我在观察笔记上画了一只绿头鸭。现在看到有鸟飞过，我都要好好辨认一下，觉得它们就像老朋友一样。”陈雅欣说。

　　为了扩大科普覆盖面，“流动科技馆”志愿者团队还建立了“云端秦岭科技馆公益科普大讲堂”，师生们制作了涵盖生物医药、信息技术、生态环境等六大主题的33个趣味科普课程，通过网络定期向公众推送。“从送科普进山区到带孩子走出来，从线下科普到云端展演，我们的科普形式愈发多样，覆盖面也越来越广。”商洛学院科技处处长程敏说。

　　“科普志愿服务的热情正在像火炬一样传递下去”

　　自从联系上了商洛学院，寺坪初级中学几乎年年都邀请“流动科技馆”来到校园。“义务教育阶段正是孩子树立正确的世界观、价值观、人生观的关键时期，科普教育非常必要。”该校校长彭家卫说。

　　寺坪初级中学有一所农村科技馆，但由于展品更新慢、缺乏专业人才等原因，科普教育陷入瓶颈。类似的问题在一些乡村长期存在。“一方面，人、财、物等资源投入不足，制约了科普教育下沉基层，有时候我们要从外地请专家老师来做科普，但这样的方式很难契合本地需求；另一方面，一些乡村学校科学课老师配不齐，专业性很难保证。”商洛市科协科普部部长陈淑萍说。

　　“有了‘流动科技馆’，每年科普课程的设计都不一样，志愿者们的热情与专业让我感动。”彭家卫说。如今，“流动科技馆”几乎开到了商洛市所有偏远地区中小学。

　　目前，商洛学院“流动科技馆”已经形成一支由50余名科技工作者和200余名大学生为主要成员的科普团队，先后为省内外50余所中、小学开展线上、线下科普志愿服务活动80余场次，受益学生超过5万人。

　　要做好科普课程，不光要有热情，更得用心细心。每次科普活动，商洛学院的年轻教师王洋常常准备到深夜，“面对孩子，既要把科学知识讲得深入浅出，还要引发他们的自主独立思考。”

　　王洋讲的昆虫课受到许多孩子欢迎。“比如螳螂科普课，我会从螳螂拳、有关螳螂的成语和故事等引入，把涉及螳螂的行为学、形态学、地域分布等知识都融入进去。”王洋说，“科普不仅是让孩子学到一些科学知识，更要培养他们勤于观察和善于发现问题的科学素养。”

　　2023年夏天，商洛学院教师张博主动参加了自然教育师培训，给自己“充充电”。“科普做得多了，就发现自己有很多不足。在活动中怎么‘破冰’、如何设计游戏、怎样引导孩子提问，都需要学习。希望以后能在有限的时间里进一步提升教学效果。”张博说。

　　“6年多来，科普志愿服务的热情正在像火炬一样传递下去。我们希望能够带动更多社会资源投入乡村校园科普，让科普教育点亮山里娃的科学梦，让他们与科学靠得更近些、再近些。”商洛学院校长范新会说。

　　《 人民日报 》（ 2024年01月16日 12 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部