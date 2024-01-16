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广州市天河区出台实施办法——

“一站式”服务港澳青年创新创业

本报记者 罗艾桦 姜晓丹
2024年01月16日07:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“从香港来到广州创业，广州市天河区港澳青年之家给我们提供了很多帮助，不仅协助我们完成登记注册、申请了高新企业认证，还帮我申请到天河区的港澳青年人才公寓，让我深切感受到政府对企业发展的关注支持。”香港青年、金刚迷你仓联合创始人王赋源说，“前不久出台的港澳青创‘十三条’，为我们提供了更多资源和机会，让我更加坚定了在内地发展的信心！”

　　港澳青创“十三条”，即《广州市天河区深化支持港澳青年创新创业高质量发展实施办法》，从载体建设、平台服务、企业培育、离岸孵化、交流融合等方面提出措施，鼓励港澳青年创新创业，为港澳企业成长赋能。

　　为鼓励港澳青年来天河发展，2017年，天河区出台支持港澳青年创新创业政策，不断加快创新创业基地建设，逐步构建全方位多层次的支持港澳青年创新创业生态体系。

　　2017年，天河区成立了广东省第一个由港澳人士创办、服务港澳青年创新创业的民办非企组织——广州市天河区港澳青年之家，并联动区属部门强化对港澳青年创新创业的支持。

　　“很多港澳青年不了解内地法律和相关政策，我们通过这个平台对接政府和社会各方面资源，为港澳青年创新创业提供‘一站式’孵化服务，市场定位、工商注册、政策申报、财税管理、人事招聘、法务咨询、活动策划、住房申请等都有涉及，很好地解决了他们的后顾之忧。”天河区港澳青年之家主任林惠斌介绍。

　　“港澳青创‘十三条’对不同发展阶段的企业进行梯度支持，相信会有更多港澳青年选择到广州天河创新创业。”香港青年、陈皮格格（广州）商贸有限公司负责人梁芷甄说。

　　天河区通过省市区联动、政企协同模式，高标准建设广东省“1+12+N”港澳青年创新创业基地的龙头——粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地，联动13家专业服务机构、5家港澳社团服务机构、51家投融资机构、144名创业导师，形成集人才、技术、资本为一体的创新创业协同体系，形成“众创空间—孵化器—加速器—产业园”创新孵化链条。

　　“作为港澳青创‘十三条’的重要内容之一，港澳青年之家将加快在香港设立离岸孵化服务中心，让他们提前了解天河区的创新创业情况、营商环境等。”天河区港澳青年之家副主任陈贤翰说。目前，天河区港澳青年之家已对接20多家投资机构，成立“创投融资联盟”，有效缓解了港澳青年创新创业的融资压力。

　　天河区还试点建设港澳社区，为港澳同胞提供“公共服务、联系联络、交流活动、参观展示”全链条综合服务，并推动“港事穗办”“穗事就地办”。“我们在港澳社区内就可以较好地解决子女读书、买房置业、创业就业等问题，非常便利，让我们在天河更有‘家’的感觉。”广州嘉林财俊企业顾问有限公司负责人苏键翘说。

(责编：郝孟佳、李昉)

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