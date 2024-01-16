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澳门大学开放日首次澳琴联动

2024年01月16日07:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报澳门1月15日电  （记者富子梅）记者从澳门大学14日举办的“澳琴联动——澳大开放日2024” 获悉，澳门大学开放日活动首次在澳门和横琴两地同步举办，主题为“澳琴联动”。

　　澳门大学校长宋永华表示，本次开放日的主题体现了澳门大学“立足澳门、共建湾区、融入国家、走向世界”的发展定位。为配合国家发展需要以及澳门特区政府的“1+4”经济适度多元发展策略、横琴粤澳深度合作区建设，澳门大学将于新学年开设艺术硕士、商业分析硕士、艺术博士、公共卫生博士等一系列新课程。

　　宋永华说，澳门大学正筹划在横琴建立新校区，推出医学、新工科、微电子、物联网、人工智慧、机器人、量化商学分析等课程，并将建立澳门大学横琴高等研究院，进一步推进产学研结合。

　　开放日全面展示澳门大学各个学院、书院、实验室、图书馆、体育馆以及位于横琴的珠海澳门大学科技研究院的教学研究、人才培养和产学研合作最新成果，吸引大批学生、家长、市民、游客到场了解入学资讯、教学模式、校园文化等。

　　有就读于澳门濠江中学附属英才学校的学生表示，澳门大学学术氛围浓厚、教学设施完善，非常期待到澳门大学读书。一名来自横琴的家长了解课程特色和办学理念后说，希望孩子有机会进入澳门大学，成为具备国际视野及全球竞争力的人才。

(责编：郝孟佳、李昉)

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