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培育拔尖创新领军型人才，高校要敢作善为

——访中国工程院院士、北京理工大学党委书记张军

2024年01月16日07:42 | 来源：光明日报
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原标题：培育拔尖创新领军型人才，高校要敢作善为

　　北京理工大学学生在大学生工程训练实践中心做实验。北京理工大学供图

　　 一辆赛车靠1度电居然能跑501千米！

　　 在前不久举办的第14届Honda中国节能竞技大赛上，北京理工大学“翼昇节能”车队脱颖而出，依托开发设计的一辆蓝白相间的流线型赛车Ty23-H的优异表现获得冠军。这支“多专业强强联合”的赛队，大家有个共同的目标：设计制造最佳能耗比的节能赛车，以创新理念回应日益迫切的能源与环境挑战。在“互联网+”“挑战杯”等全国性学生创新创业比赛的舞台上摘金夺银，是高校近年来拔尖创新一流领军人才培养成果的一个缩影。面对新科技革命浪潮奔涌向前，世界百年未有之大变局加速演进，面对高质量发展对高素质人才的需求，高等学府肩负着拔尖创新人才培养的使命，可谓责无旁贷。

　　 从理念到实践，从方式改进到工具创新，从培养体系优化升级到评价改革全面推进，为拔尖创新领军型人才茁壮成长培厚土壤，高校怎样作为？中国工程院院士、北京理工大学党委书记张军就此接受了光明日报记者专访。

　　坚持“以教为先”，顶层设计形成接续合力

　　 记者：在推进中国式现代化的过程中，传统产业升级迭代，新技术、新知识、新理念层出不穷，要加快培育高质量发展新动能、新优势，对人才的思想品质、知识结构、能力素养提出了新要求。在培养方式创新方面，近年来不少高校推行了学部制、大类培养、书院制、本硕贯通培养等改革，然而，从各校实践来看，仍不同程度存在重科研、轻人才培养，科教、产教融合“表面化”“面合心不合”等问题。您认为如何才能克服以上问题，真正培养大批适应新要求、满足新期待的拔尖创新人才？

　　 张军：以新一轮科技革命和产业变革为动力，科学技术和经济社会发展加速渗透，学科交叉融合不断推进，创新外溢效应大大增强，直接引发学习和思维方式、教育教学形式、科学研究范式的深刻变化，对高校回答“培养什么人”“怎样培养人”的时代之问提出了更高要求。

　　 从全国高校人才培养现状来看，全员育人协同力不强、高层次人才投身本科教育教学不够、一流教育教学资源不足等问题依然不同程度存在，虽然多年来高校一直倡导宽口径、厚基础培养，但学科专业的壁垒仍需进一步打破，教育教学供给侧改革比较缓慢，专业设置、课程结构等仍存在墨守成规现象，对学生成长规律、教育教学规律的理解与把握仍显不足。

　　 为此，高校应在更新教学理念、加大教学投入上做加法，在破除改革桎梏和陈旧观念上下大力气做减法。具体而言，在专业建设上，可实施学科专业一体化建设，实行学科专业责任教授负责制，制定专业中长期发展规划和年度建设计划，并定期根据培养目标合理性评价进行修订；在教育教学上，应秉持“以教为先”，将顶尖专家学者请上本科生课堂讲台，以促进学生成长为目标，并在考核评优上为教学型教师单开“赛道”；在课程体系上，可加强数字化课程、“中文+英文+慕课”聚能课程建设，并通过大班变小班，一门课多教师开设等方式，督促教师提升进步；在教材建设上，可成立教材工作领导小组、教材审核委员会，以一流学科专业引领课程教材一体化建设；在培养机制上，加强人才培养特区建设，汇聚优质师资，实施本硕博贯通、学科专业贯通、高水平科研与育人资源贯通的书院制荣誉教育。

　　 以北京理工大学为例，从1993年以来，学校五任校长聚焦拔尖创新人才培养，坚持“一张蓝图绘到底”，超前谋划，锐意改革，从率先在机械、信息等方向开展“实验班改革”，到本硕博贯通培养、实施“明精计划”、设立“徐特立英才班”，再到推进大类招生培养、书院制培养、成立未来精工技术学院，在顶层设计上形成了接续合力。为促进学科、科教、产教深度融合，学校探索打造集校地、校企、校校为一体的创新联合体，支撑创新人才培养。一是利用科研大平台锻炼和培养学生的创新创造能力，如依托全国重点实验室等九个国家级、省部级人工智能科研平台，联合国内十余家人工智能龙头企业，共同建设国家人工智能产教融合创新平台，打造人工智能创新人才聚集地。二是立足培养扎根工程实践和生产一线的工程技术创新人才，成立卓越工程师学院，确立“明德致远、厚基拓新、精深求是、报国攻坚”的培养目标，通过高标准遴选学业导师和行业导师，形成“三提前、三匹配、三优先、三调整、三交叉”的招生选拔“5—3模式”，以培养领域需求为目标重构培养方案，强化协同指导，打造校企深度合作的创新人才培养新高地和“总师”后备军，目前有800余名工程硕博士研究生已进入该学院学习。

　　打造无处不在、高质即时、融感联动的教育空间

　　 记者：教育科技化、信息化的大潮是教育领域一场深刻的革命，正在改变传统教育的组织模式，重塑教育生态。然而，在提升学习效率、丰富学习场景、促进教育公平且个性化发展的同时，“00后”为主的新一代大学生面对新的学习空间、学习方式、学习节奏与场景，社会对其是否能用好信息化工具，也存在一些担忧的声音。您认为基于高校拔尖创新人才培养全局，应当如何顺应教育信息化新趋势，同时防范化解可能出现的问题与风险？

　　 张军：进入新时代，以数字化技术为主导的新一轮科技革命和产业变革，带来科技、产业的变化以及区域发展变革，必然会有力推动高等教育的融合与重塑。北理工将一流大学平台协同建设和教育数字化多技术融通，通过人机互动、数据共享、知识互联，满足学生智慧化、个性化、精准化学习需求，打造“知识+”智慧教育模式，构建人才培养的强大支点。

　　 其一，基于“魔方”理论，倡导实施“五维教育”，通过时间、空间和知识维度的贯通融合，推动知识深度、知识黏度、知识广度螺旋演进，打造无处不在、高质即时、融感联动的教育空间，实现知识的智能驱动、生长衍新，促进培养质量迭代提高。例如，北理工“延河课堂”平台实现了数据共享、知识互联、群智协同、教育智学等功能，实现了知识的增值、迁移和创造，并构建了其特有的知识空间。

　　 其二，将教育大模型（如生成式人工智能工具）运用于教育教学中，利用其知识快速获取、启发互动、本质探索和衍新创造的特点，帮助学生提升主动发现问题的能力、思辨能力和创新能力。例如，北理工构建了模拟教学场景的学习大模型、提高学生思辨能力的知识大模型、培养创新思维的能力大模型，不断推动知识的衍新创造和创新能力的持续涌现。学校在第13届全国“挑战杯”办赛过程中还首创数字参赛者“灵”，并打造了元宇宙空间。

　　 然而，教育信息化大趋势下，学生投入很多时间精力在互联网虚拟空间学习，容易导致价值追求空虚化，创新性、人际沟通交往协作能力下降，对具体知识追求度减弱、兴趣减退、实操动手能力弱化等问题。

　　 针对上述问题，我们一是强调价值塑造、红色浸润，通过“数字人讲党史”等方式，以智慧教育赋能思政主课堂、以榜样引领激发思政正能量、以红色传承共筑思政新平台，引导学生传承延安根、军工魂，争做“领军人”。二是强调知识养成、因材施教，通过加强课程思辨性，带动学生将知识获取、创新创造过程相结合，以交叉融合构建知识空间，以认知衍新打造知识图谱，以育人为本实现精准培养，实现从“教为中心”到“学为中心”的转变。三是强调实践创新、知行合一，促进课程与实践相融、科教与赛创互通、创新品格与能力相长，实现从“重实践训练”到“强创新驱动”的跃升，让“强国有我”的使命引领学生“成大才、担大任”。

　　以赛促学、促教，从“赛创空间”向“学创空间”转变

　　 记者：实践出真知。拔尖创新人才除了须具备过硬的学业基础外，还需要在实践平台上锻炼提升，才能做到理论联系实际。如今，各级各类创新创业大赛正是学生提升创新能力的很好平台，然而，在不少学校的实践中，也存在课业、参赛“两张皮”，部分学生功利性地将参赛看作推免保研的“跳板”等问题。您认为如何才能真正以“赛”促“学”促“教”，全面塑造学生的创新思维，培厚“双创”人才成长沃土？

　　 张军：真正做到以“赛”促“学”促“教”，要求我们通过教育引导、制度机制设计和文化涵育，从营造“赛创空间”向打造“学创空间”转变，推动创新创业教育与人才培养体系紧密结合。

　　 一是从业余到主流。创新创业教育不仅应作为第二课堂活动开展，培养学生的业余爱好，也要作为学校高水平人才培养体系的重要组成部分、学生创新创造能力和综合素养培育的重要必修环节，成为学校着力实施、学生普遍参与的生动“大课”。例如，北理工融传统课堂于重大科研平台、实践教学中心、校外实践基地，以重大项目、重点平台、创新团队赋能学生创新创业能力培养，依托10余个国家级重点实验室、国家级实验教学中心开设系列创新实践项目，带动学生建制化参与创新创业。

　　 二是从被动到主动，由学生在引导、鼓励下选择性参与，转变为学生被感染、受吸引、主动投身创新创业活动。北理工围绕多个领域统筹开展开放实验、竞赛活动、产品研发、成果转化、展览展示和学生社团活动，给学生更真实、更前沿的创新创业实践体验，让学生看到机遇、看到潜力、看到空间。今年，学校专门开设了聚力培养双创人才的“李泽湘双创班”，力图为学生打造全方位沉浸式创新创业环境。

　　 三是从单一到群体，强调由学生个别参与、小众参与，向大众创业、万众创新转变，由“个别卓越”向“普遍成才”转变。北理工充分激发新体系下教师指导学生的积极性，一半以上的青年教师担任学生创新创业项目指导教师；实施校企“双导师”制度，邀请院士总师、大国工匠、青年创客等各类人才进入“双导师库”，师生按照专业领域、项目需求和发展需要进行双向选择。学校还面向不同学科专业开展专题创新创业大课设计，强化分众化、对象化组织实施，把相近志趣爱好和追求的学生共同吸引凝聚到创新创业活动中来。

　　 四是从活动到品牌，即通过系统性设计、组织化动员、科学化推进，将创新创业活动打造为学校拔尖创新人才培养的特色和品牌。近年来，北理工有近500支实践团队将社会实践活动与高水平创新创业贯通开展，形成学用合一的实践创新路径。学校还通过科技园孵化器，面向创新创业项目的不同需求提供工商注册、创业辅导、创业空间支持，以及法律事务、知识产权保护等专业服务，一批科创公司获得市场融资支持。

　　 （记者 周世祥）

(责编：郝孟佳、李昉)

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