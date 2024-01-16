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让孩子们真正爱上运动

讲述人：北京师范大学实验小学校长 吴建民

2024年01月16日07:40 | 来源：光明日报
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原标题：让孩子们真正爱上运动

 每到下午4点，来到北京师范大学实验小学，就如同进入一片沸腾的海洋——篮球、足球、啦啦操……不同项目有序开展，孩子们个个汗流浃背，脸上挂着大大的笑容。

这种笑容，很容易在孩子们的脸上捕捉到。除了每天下午丰富多彩的体育选修课程外，学校多年坚持每天一节体育课、一小时健身大课间，课间十分钟里孩子们也能在操场上自由奔跑。我们还连续多年开展“体育年”跨学科主题融合校园体育活动。

与很多学校开展体育工作一样，我们也面临着观念、师资、场地、经费等诸多挑战。迎难而上，高质量开展学校体育工作，我们重点做了以下三件事。

一是从思想上重视，更深刻、更全面、更长远地思考体育的育人价值。2001年，我主导推出了“童友杯”全校足球比赛，学校的一些教师担心孩子们的心“散”了会影响学习。对此，我与干部教师沟通，明确这项赛事的目的是育人，抓住孩子们赛前、赛中、赛后的思想及表现给予引导，帮助他们树立正确的胜负观、团队意识。各学科也结合赛事开展教育教学活动，于是语文有了足球赛征文，信息技术课上有了足球主题电脑绘画，数学老师结合比赛教统计，英语老师给孩子们讲解场上各个位置的英语表达法……经过几年实践，学校的各项体育赛事成为全校师生共同喜欢的活动，也改变了教师的观念。

二是从实际情况出发，因地制宜创设条件，让孩子们科学地动起来。活用场地、巧设规则，小场地也能上“大体育课”。除了现有的足球、篮球场地外，我们在学校围墙边安装了多个篮球筐；用充气围栏将7人足球场一分隔，就是最受孩子们欢迎的“3V3”足球赛场地。上下半场球员不能重复，确保每个孩子都有上场机会。我们还积极引入优秀体育俱乐部师资，并不断规范其培训、教研、评价等工作，避免了因监管不到位导致体育课质量不高等情况出现。

三是充分重视全员性和趣味性的结合，不断创新体育教学内容。全员上阵、有趣有效的体育活动才能让孩子们真正爱上运动。学校每年一度的“全员运动会”打破了传统的中小学运动会上“极少数人在跑，大多数人在晒太阳”的弊端，不设单人专项、没有冠亚军，只有优胜队，项目设置遵循学生不同的年龄与生长发育特点，充满趣味性，每个孩子都能参与至少3至5个比赛项目。

让人欣喜的是，这些年来，学生中小胖墩、小眼镜少了，家长中能容忍学生活动中的磕碰，甚至骨折等意外伤情的多了。学校连续三年学生心理测评危机指标处于低位运行并持续下降，学生抗挫折能力强，同伴交往良好，积极心理品质比例高。

学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作。以体树人，让每一个生命绽放精彩，我们将一直努力。

(责编：郝孟佳、李昉)

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