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以深刻的体育教学改革回应时代需求

吴键
2024年01月16日07:40 | 来源：光明日报
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原标题：以深刻的体育教学改革回应时代需求

 青少年身心健康一直是国家和社会关注的重要问题。中国教育科学研究院的调研发现，近年来，有关青少年体质健康的老问题，如耐力、速度、力量等身体素质指标有所改善，但下降趋势依然存在；与此同时，超重肥胖、视力下降、姿态不良等新问题日益凸显。更需要注意的是，近5年来，直接威胁青少年生命安全、健康成长的心理问题呈现一定程度的增长趋势。

毋庸置疑，运动不足是导致青少年身心健康问题突出的一项重要原因。近年来，政府、教育部门、学校以及社会的重视，促使关于学校体育的各项政策、规定密集出台，从顶层设计上为青少年构建了健康成长的良好环境。但现实生活中，仍有种种因素妨碍着青少年获得良好的体育教育和充足的运动。

校长不放心。保证学生安全是学校的第一责任。一些学校校长，时刻担心学生遭受运动伤害，为减轻学校的相关“责任与压力”，将大课间体育活动、课外体育锻炼由硬性规定慢慢变成软性要求。

教师不充足。支撑高质量体育课教学的重要前提是充足的师资力量。2001年新课程标准实施以来，中小学体育课时由平均每周两节提升到3至4节，课程占比达10%~11%，成为仅次于语文、数学的第三学科。但体育教师配置并未达到相应水平。近三年，全国体育教师平均每年增加2.5万名，而按照中等水平师资配置要求，全国义务教育阶段体育教师缺额已接近16万名。

家长不放手。“体育活动耽误孩子的学习”是不少中国家长根深蒂固的认识。调查显示，在城市，中小学生放学回家后，80%以上的家庭不允许孩子到户外活动，做作业是家长认可的唯一“正经事”。大部分家长把文化学习与体育锻炼对立，没有认识到一定强度的体育锻炼对孩子心理健康的正面作用。

学生没兴趣。青少年远离运动、不喜欢体育的现象在扩展。调查显示，孩子节假日休息时间最喜欢做的事情是玩游戏、刷视频、听歌唱歌、看动漫，体育运动只排在第五位，静态的生活方式逐渐侵占着青少年的业余时间。

基于现实情况，部分地方政府、教育部门近日提高了体育课时要求。但普遍而言，在短时期内，由于在校时间的制度设计、师资、场地、安全管理保障等多方面因素的影响，全国中小学学校很难全部做到课时要求。进入新时代，肩负重任的学校体育工作必须以更深刻的变革才能回应时代的需求，扛起历史的责任。

其一，要进一步提高全社会对体育育人价值功能的认识。体育的重要不仅在于让学生学会体育技术技能，增强体质健康，更是在于培养高尚品德、顽强意志、责任意识、沟通交往能力等。从长远看，如果少年时期缺失良好的体育教育，会对孩子未来的成长、成才产生不利影响。

其二，从实际出发制定可行有效的政策。体育课时的增加要因地制宜，一地一策、一校一策。师资充足、场地设施有保障的地区和学校可以要求每天一节体育课。对于条件尚不具备的中小学，应把每天的体育大课间活动、课外体育锻炼制度化。比如河南省郑州市倡导每天上午、下午各安排一段不少于30分钟的大课间体育活动。要求所有教师不拖堂、不占用，课间10分钟保证孩子在走廊、教室能够自由交流、轻松游戏，并有计划地安排一些视力调节、心理放松的“微运动”。此外，学校课后服务时间要以体育、艺术活动为主。

其三，要加大力度配齐配强体育教师。各地争取用五年时间补足体育教师的缺额，同时积极推进体教融合政策落地，以购买服务的方式推动中小学校设置体育教练员岗位，提高体育师资配置和专业水平。

其四，以竞赛为杠杆，激发学生参与体育活动的内生动力，改变目前片面强调以教为主的教学状况。需要强调的是，要坚决克服因体育中考引发的应试现象。中考体育改革要增加选择性，要实现趣味化、生活化、过程化、智慧化的变革。

其五，要依照《中华人民共和国体育法》规定，构建学生体育运动意外伤害保险机制。设立第三方调解机制，杜绝、遏制“校闹”现象，为学校解除后顾之忧。

（作者：吴键，系中国教育科学研究院体育美育教育研究所所长）

(责编：郝孟佳、李昉)

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