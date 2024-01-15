原标题：访企拓岗，护航就业路

还记得去年9月，秋招现场十分火热。熙熙攘攘的人群里，我对摊位上的招聘信息几经比对，投出了第一份简历。

回想起刚刚步入大三时，看着身边的同学渐渐对未来有了打算，我却一时找不到方向。大三暑假，我在湖北宜昌一家企业实习。在这里，我第一次将自身所学运用到实践当中，课堂里的知识变成了看得见、摸得着的生产流程。相比待在实验室，我发现自己更适合一线生产环境，便萌生了毕业后直接就业的想法。但，什么职业真正适合我？这个问题一直困扰着我。

后来，我报名参加学院开展的“访企拓岗”专项活动，前往杭州和宜昌的多家企业实地走访。工作人员组织了模拟面试和小组汇报活动，一套“实战”下来，我对未来有了明确的规划。我要找一份与专业对口的工作，成为一名技术型人才。

那段时间，学校组织了一系列就业主题讲座，还发放调查问卷，了解我们的特点和需求。辅导员张梦老师常常组织有求职意向的同学一起交流，缓解大家的压力。

最终，我收到了来自四川、浙江、湖北等地多家公司的录用通知。经过综合考虑，我选择了之前实习过的企业。

新的一年里，愿自己能在悠悠长江边，投身绿色化工产业的发展前沿，守护好一江清水两岸青山。

（讲述人：湖北大学化学化工学院大四学生 王浩浩）

（项目团队：本报记者 张胜、王建宏、张锐、严圣禾、张文攀、闫磊、赵秋丽、冯帆、耿建扩、陈元秋 本报通讯员 罗裕琛、杜倩倩、肖玉泉）

(责编：李昉、郝孟佳)