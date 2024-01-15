原标题：倾力托举，一站式服务让创业更安心

2019年刚进入大学的时候，因为家庭条件拮据，我开始勤工俭学，兼职做电脑维修。凭借专业的技术，找我修电脑的学生多了起来。

一次偶然机会，在学校双创活动周项目展上，各专业领域的优秀创新创业项目吸引了我的注意。那段时间，我下课后就窝在宿舍闷头查资料，寻找创业项目，但始终没什么头绪。双创学院的牛志军老师给我支了一招：“别着急，多看些案例，摸索透了再下手。”就这样，牛老师隔三岔五地和我分享一些双创案例，还推荐我参加互联网创新创业大赛。在老师们的指导下，我的创业计划不断完善、创业方向逐渐清晰——以电脑维修业务为基础，向电子产品回收、线上校园服务拓展。

大二下学期，随着创业计划项目通过学校评审，我的创业之路真正开始了。零房租、零水电费、免费创业指导、免费办公设备……一系列优惠待遇让我欣喜不已。我拿着学校开具的证明到石嘴山市政务服务大厅办理登记注册，拿到了营业执照。

就这样，在双创学院三楼一间20平方米的办公室里，“无忧科技工作室”挂牌了。小小工作室成了吸纳创新创业的大本营，先后有60多名学生加入工作室。目前，在我们学校双创学院创新创业孵化平台成功注册的公司有55家，学生在创业中锻炼了能力，为后续就业打下了基础。

去年临近毕业时，我又一次陷入迷茫。牛老师鼓励我“留下来、继续干”。现在，随着业务量逐渐拓展，我又在宁夏理工学院和石嘴山工贸职业技术学院附近新开了工作室。

新的一年开始了，我和伙伴们正忙着做发展规划，打算利用现有资源和流量布局，着重打造无忧科技校园圈，倾力服务更多高校学生。

（讲述人：宁夏理工学院经济管理学院电子商务专业2023届毕业生 李扬）

（项目团队：本报记者 张胜、王建宏、张锐、严圣禾、张文攀、闫磊、赵秋丽、冯帆、耿建扩、陈元秋 本报通讯员 罗裕琛、杜倩倩、肖玉泉）

(责编：李昉、郝孟佳)