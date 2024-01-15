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内蒙古鄂尔多斯发布“人才新政2.0版”

2024年01月15日08:16 | 来源：科技日报
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原标题：内蒙古鄂尔多斯　　发布“人才新政2.0版”

1月12日记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市人力资源和社会保障局获悉，鄂尔多斯市发布了《关于实施更加积极开放有效人才政策打造一流人才高地的若干措施》（以下简称“人才新政2.0版”），在人才引进、人才培育等方面推出30条举措。

“人才新政2.0版”提出，对顶尖人才，给予最高1亿元科研配套经费、每年最高1000万元团队资助、最高300万元年薪和不低于300万元的安家补贴；对高层次人才，给予最高300万元安家补贴、最高5000万元科研经费以及最高200万元的薪酬待遇。

在服务保障方面，“人才新政2.0版”提出，确定每年8月的第2周为“暖城人才周”，为人才提供最长3年免租金人才公寓、给予最高7.2万元租房补贴、提供高于限额2倍的住房公积金贷款等安居政策。设置“暖才补贴金”“暖才周转编”和“暖才学位池”，帮助人才解决父母赡养、配偶就业和子女教育等问题。

为使政策快速落实，“人才新政2.0版”提出，设立人才服务综合窗口、开发数字人才智慧服务平台，提升人才服务质效。明确“谁主管、谁主办”，将每条政策都落实到具体单位，加强督导考评，确保人才政策尽快落地见效。

（记者张景阳）

(责编：郝孟佳、李昉)

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