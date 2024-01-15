原标题：重庆高新区 出台“新凤人才”计划

1月12日记者从重庆高新技术产业开发区管理委员会获悉，重庆高新区印发了《实施“新凤人才”计划加快集聚青年人才的政策措施》（以下简称“新凤人才”计划），以吸引更多优秀青年人才到西部（重庆）科学城干事创业。

“新凤人才”计划主要面向40岁以下的青年人才，从人才创新、人才引进、人才发展等方面，推出了一系列政策措施，加快集聚青年人才。

在人才创新方面，“新凤人才”计划提出，为支持博士后科研工作，按照上级资助资金1∶1比例进行经费配套资助。对到科研机构、企业开展博士后研究工作的进站博士后科研人员，给予每人每年15万元的资助，资助期限最长为2年。

在人才引进方面，“新凤人才”计划提出，对新引进博士、出站博士后的企业分别给予3万元、5万元奖励，并给予相关引进人才安家补贴。

在人才发展方面，“新凤人才”计划提出，开通正高级、副高级职称申报绿色通道；对于取得职业资格证书的人才给予最高5000元奖励；对于获得市级及以上人社部门认可荣誉的获奖人，给予最高1万元奖励。

（记者雍黎）

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