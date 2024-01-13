寒假将至，为保障学生度过一个安全健康的假期，日前教育部、公安部、国家消防救援局、中国消费者协会共同发出五条提示，防范校外培训安全问题。

一是自觉抵制违规校外培训。寒假期间，校外培训机构不得违规组织开展学科类培训。违规培训逃避监管，不仅培训质量难以保证，安全管理更是隐患重重，危及学生及家长人身、财产安全。学生家长应共同抵制违规培训和各种形式的诱导、广告，以免上当受骗。

二是坚决打击违规“黑竞赛”。“大师赛（DSS）”“希望杯（XWB）”“华杯赛（HBS）”等均属违规举办的“黑竞赛”，竞赛结果均被禁止作为中小学生招生入学依据和考试加分项目。不法分子散布“竞赛获奖，助力升学”谣言，贩卖焦虑、非法敛财，属严重违法违规行为，教育部门将会同有关部门严厉打击。

三是警惕防范资金安全风险。参加非学科类培训的学生家长要通过全国统一的“校外培训家长端”APP选课、缴费、退费及投诉。一次性缴费不应超过3个月或60课时及5000元上限，要签订《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》，避免“退费难”“卷款跑路”等风险。

四是严防电信网络诈骗。一些不法分子通过伪造政府部门公文或以培训机构名义，诱导学生及家长添加QQ号或加入QQ群，以校外培训退费名义实施电信网络诈骗。如有疑问，可及时拨打110或有关培训机构主管部门电话求证、求助。

五是共同参与社会监督。学生家长如发现培训场地、设施配置、消防安全、从业人员资质等方面的风险隐患，可通过国务院“互联网+督查”、教育部官网、“中国教育督导”微信公众号及各地投诉举报渠道，举报提供违规违法问题线索。如涉及违规收退费等消费纠纷、消防设施器材损坏或故障、安全出口锁闭、疏散通道被占用堵塞、灭火和应急疏散预案不健全等问题，也可向当地消协组织、12345市民热线投诉反映。（记者唐芊尔）

(责编：李依环、李昉)