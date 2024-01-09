原标题：美国高校学生山东青岛行：沉浸体验真实中国人文风情

“未来在青年-美国长滩大学生青岛行”活动8日在山东青岛启动。来自美国加州州立大学长滩分校的12名高校学生与青岛理工大学的学生共同交流，并体验中国文化。此次活动的目的是让美国学生更深入地了解中国的文化、历史和经济社会发展，并通过与中国学生的交流，促进两国青年之间的友谊与合作。

美国加州州立大学长滩分校学生与青岛理工大学学生进行面对面交流。王宇轩 摄

本次活动，美国高校学生将参观山东青岛的城市风貌、知名企业和著名地标，亲身感受青岛的独特魅力。他们还与中国学生共同参加了各类文化活动，深入了解中国的传统文化。

首日活动结束后，美国高校学生纷纷表示，通过这次活动，他们更深入地了解了中国的人文风情和社会发展。他们认为，中美两国之间的文化交流非常重要，有助于增进两国人民之间的相互了解和友谊。

据介绍，此次活动期间，两市正在同期举办“青岛—长滩友城大学生笔友交流项目”。该项目旨在通过“一对一结对子”的方式，让美国学生与中国学生建立笔友关系，通过书信往来，深入交流彼此的学习、生活和文化。自2020年发起至今，该项目已连续举办四届，每年都有许多学生参与其中，收获了宝贵的友谊和经验。

美国高校学生在青岛海天中心城市观光厅合影留念。王宇轩 摄

据悉，“未来在青年-美国长滩大学生青岛行”是由青岛市人民政府外事办公室和长滩-青岛友城委员会作为友好城市交流项目会共同发起。中国青岛与美国长滩自1985年结为友好城市以来，在经贸、港口、教育、人文等领域开展了广泛而深入的合作。此次活动的举办，进一步加深了两市之间的友谊和合作，为中美两国青年之间的交流搭建了新的桥梁。(胡耀杰 王宇轩)

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