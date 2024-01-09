原标题：让外国留学生爱上中国文化

“我迫不及待地想和家人们分享这些新鲜事。”近日，山东科技大学斯洛伐克籍留学生梦娜在学校中医药文化体验基地学习体验针灸、拔罐、推拿等中医传统疗法时，拍了不少视频和照片，准备发给家人共享这份学习的快乐。

“像这样的文化体验活动，学校每年都会开展十几次。”山科大校长曾庆田告诉记者，山科大有来自60多个国家的留学生500余人，近年来，学校充分挖掘中华优秀传统文化的育人价值，创新推出“课堂+基地”的留学生教育模式，形成了“构建一套课程体系、打造一批研学基地，传承一项特色技艺”的留学生教育思路。

扎染课程是山科大面向留学生开设的中国传统文化课之一，也是留学生口中的“宝藏课程”。“我主修工程专业，接触传统工艺的机会很少，这堂扎染体验课让我对中国文化更加感兴趣了。”扎染体验课上，来自俄罗斯的留学生妮咖在完成扎染作品后，第一时间向家人和朋友展示。

“我们开设了插花剪纸、品茶习字、吟诗作画等实践课堂，完善了传统文化教育课程体系。”山科大国际交流学院院长范志坚说，我们努力使学习中国文化成为留学生的一种乐趣。

近年来，山科大将留学生传统文化学习场所“搬”到10余处校外研学基地，青岛电影博物馆、青岛西海岸新区应急安全体验教育基地、海青茶博园、青岛西海岸新区中医医院都成了多元文化研学基地，不少非遗项目传承人、民间传统手艺人被聘为留学生的德育导师。

“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年……”在山东省外国留学生中华经典诵吟大赛上，山科大留学生尼沙特以诗词朗诵收获了评委的青睐。

每年举办“中华经典诗词诵读吟唱比赛”“文化学堂”“传统文化特色展示项目”成了山科大的一项特色。学校还推出“感知中国”系列活动和中国传统节日特色活动，让留学生至少掌握一项传统文化特色技艺，推动中国传统文化走出去。

“近5年，学校有300余名留学生学成回到自己的国家，这些学生成为传播中国文化、增进友谊的使者。”山科大党委书记罗公利说。

（记者 刘艳杰 通讯员 韩洪烁）

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