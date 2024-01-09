原标题：暖心“蒲公英”送爱到万家

“你这样一说，俺心里敞亮多了。俺明白了，只有自己好好的，孩子们在外才能安心工作。‘蒲公英志愿者服务队’真是太暖心了！”近日，家住河南省周口市沈丘县北城办事处红旗社区的刘先生向“蒲公英志愿者服务队”首席心理咨询师张志华握手致谢。

刘先生今年76岁，老伴3年前离世，儿孙都在外地打工。长期的孤独让老人产生了抑郁心理。“蒲公英志愿者服务队”的上门精神慰藉，让老人重新感到了身边的温暖。

据悉，沈丘县平安建设促进中心主动将社会心理服务融入基层社会治理，学习借鉴“枫桥经验”，于2022年4月成立了“蒲公英心理咨询室”，精心挑选15名国家二级心理咨询师，组建了一支暖心的“蒲公英志愿者服务队”，开通心理援助热线，重点对在校师生、“三失一偏”和农村“三留守”人员，提供心理健康教育、心理疏导、精神慰藉等公益暖心服务。同时，依托微信公众号开展心理健康和家庭教育知识宣传，目前已累计发布心理健康知识文章400多篇，累计阅读量突破200万人次。

家住沈丘县东城办事处的孙女士，其独生女小玫正读高二，学习成绩一直位于班级前三名，父母对其寄予厚望。在一次考试中，小玫成绩下滑，从此有了心理压力，并产生了厌学情绪。无奈之下，孙女士向“蒲公英志愿者服务队”求助。经过两次心理辅导，小玫终于甩掉了思想包袱。

“真的很感激，在你们的耐心辅导下，我女儿的学习成绩明显进步了，‘蒲公英志愿者服务队’太给力了！”孙女士如释重负地说。

“关爱学生需要知识和方法，只有掌握了青少年心理健康相关知识，陪伴学生健康成长才能事半功倍。”隆冬时节，“蒲公英志愿者服务队”为沈丘县槐店镇16所小学108名班主任教师开展了一场“蒲公英行动进基层·护航心理健康”活动。志愿者在青少年常见心理问题的识别、干预、沟通技巧和心理危机干预等方面，从专业角度做了详细培训。

“这场讲座可操作性强，让我们受益匪浅。在今后的工作中，我们要耐心倾听和关注每个学生的心理健康状况，帮助他们面对挫折、托起健康成长一片天。”一位小学班主任参加完培训后表示。

截至目前，“蒲公英志愿者服务队”累计开展线上线下心理健康讲座56次，受益家长和学生10万多人次，协助调解各类民事家事纠纷63件。

（记者 王胜昔 通讯员 王向灵）

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