人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

山东农大科研团队揭示苹果蜡质调控机制

2024年01月08日07:58 | 来源：光明日报
小字号

原标题：山东农大科研团队揭示苹果蜡质调控机制

日前，山东农业大学园艺科学与工程学院教授李媛媛科研团队在《自然—植物》在线发表研究成果，以高氮抑制苹果表皮蜡质的积累为切入点，首次揭示氮素对苹果重要外在品质——表皮蜡质的调控机制。

苹果的外观因品种而异，其中蜡质是重要影响因素之一。蜡质是覆盖于苹果枝干、叶片、果实等器官表面的强疏水层，是果树抵御生物和非生物胁迫的第一道屏障，也是决定果实光泽品质的重要成分。

然而，由于果农对高产大果的片面追求，果园氮肥过量施用的现象越来越普遍。高氮投入的生产方式不仅污染环境，也导致苹果品质下降、抗性降低。因此，明确氮素对苹果蜡质的影响及其调控机制，对苹果的光泽品质提升和抗性增强至关重要。

研究发现，在氮肥过度施用的苹果园中，果实以及叶片蜡质含量显著降低。对氮素响应蛋白MdBT2沉默表达的转基因材料进行分析发现，其蜡质累积显著增加，表明氮素抑制苹果表皮蜡质的生物合成。

论文第一作者、山东农业大学园艺科学与工程学院青年教师姜翰介绍，研究结果不仅对氮素施用过量引起品质和抗性下降做出科学解释，解析了氮素对蜡质累积的调控途径，还为增强果实抵御生物和非生物胁迫、改善色泽品质和延长货架期的资源筛选、技术研发等提供了理论依据。

据了解，该团队已应用该方法筛选得到一系列苹果抗性与品质相关功能基团，现正进行试点应用，以助力苹果产业高质量、可持续发展。

 （记者赵秋丽、冯帆）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部