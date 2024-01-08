原标题：科技特派服务助水稻增产

隆冬时节，皖东大地寒意重重，而安徽省天长市牧马湖集团的会议室里却暖意融融——2023年12月23日，来自安徽省农科院的科技特派团成员们正在这里开展一场特别的“年终总结会”。

地处高邮湖西岸，天长是安徽省优质中籼稻适宜种植区，当地水稻年种植110万亩以上。2022年，当地政府与安徽省农科院合作组建“天长市水稻产业发展科技特派团”，以天长农业产业化龙头企业、合作社、家庭农场以及10个行政村为服务对象，围绕天长籼稻稻米产业，开展全产业链合作共建。

“今天，我们借服务对象的‘宝地’，把科技特派团培育的10个优质杂交籼稻组合与当地优质水稻品种做个对照，请大家现场试吃，看看哪个味道好。”手里捧着袋装米样，特派团团长张培江脸上乐开了花。

“饭煮好啦！”

随着工作人员一声吆喝，摆放米样的3张桌子很快围满了人。参会的经营主体、特派团成员、政府工作人员各抒己见。借着热火朝天的劲儿，张培江索性打开PPT，将特派团2023年在天长的科研工作做个总结。

天长市科技局局长李晓明不忘提醒在场的经营主体就种植经营中遇到的问题，抓紧向特派团专家现场求解。

“作为推广部门，我们希望推广优质、高产、高效的水稻品种，只要能从众多品种中筛选出最适合天长的优质品种，我们一定配合扩大应用范围。”对天长市农业科技推广中心主任崇殿祥而言，品种的产量和效益是他最关心的事。

“我们来就是为当地打造一个天长大米知名品牌！”特派团成员的回答异口同声。

你一言，我一语，“天长市水稻产业发展科技特派团”的2023年度总结会热烈进行着。这一幕成为安徽省农科院科技特派团人才下沉，服务“三农”的生动剪影。截至2023年12月，围绕安徽75个县市区的农业主导产业，安徽省农科院组建备案了93个省级科技特派团，400多名科技特派员分赴江淮大地，俯身田间地头。特派团成员与当地干部群众一道，共同谱写乡村振兴的美丽诗篇。

（记者 马荣瑞 通讯员 黄 慧）

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