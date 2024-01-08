原标题：“澄艺夜校”温暖人心

2023年12月18日晚上6点，大雪纷飞，冷风呼啸。当晚是“澄艺夜校”《书法、篆刻作品鉴赏》的第一课，市民陈泳快步走进位于江阴适园的艺风讲堂。“我是书法篆刻爱好者，这次课程的老师是我非常喜欢的书法篆刻家武宝民，我一定不能错过。”陈泳说。

当武宝民走进艺风讲堂时，教室里已经坐满学员。他将书法艺术本质、篆刻作品的创作背景等要点娓娓道来，学员们互相分享、交流经验，鉴赏、评析书法、篆刻作品，教室里洋溢着浓厚的艺术氛围。“下这么大的雪，市民们还坚持来上课，我很感动。‘澄艺夜校’是项新工作，我会认真备课，帮助广大艺术爱好者更深入地了解书法篆刻艺术。”武宝民说。

2023年10月以来，江阴市新时代文明实践“六大平台”相关部门，围绕“文明江阴 温暖秋冬”主题，推出“澄艺夜校”文明实践主题活动。在现有的“市民课堂”基础上，以“名馆名师”为依托，充分整合市级各部门及各镇街园区的文化资源、阵地资源，同时通过问卷调查、走访座谈等方式，广泛征集市民的需求，开设了一大批以“传统文化”为重点，市民关注度高、又“潮”又“热”的公益课程。

“澄艺夜校”文明实践主题活动，在课程安排、师资统筹等方面精心打磨，市民可以根据夜校“菜单”结合自身需求进行“点单”。课程开设时间贯穿一整周，主要集中在晚上6点半至8点的黄金时间段。结合冬季特点，课程主要设置为室内教学，包括尤克里里、彩铅、茶艺、八段锦、掐丝珐琅彩等12类。

市区的“澄艺夜校”进行得如火如荼，江阴市各镇街园区的新时代文明实践所、站也紧跟步伐，根据群众需求开设了舞蹈培训、合唱班、乐器培训、摄影教学等38项课程，全市“澄艺夜校”文明实践活动实现全覆盖。

市民马玉娇报名了八段锦的学习课程，她说：“‘澄艺夜校’让我们放下手机，有了更加丰富的夜生活。”市民顾惠群夫妻俩这次都报名了“澄艺夜校”，“我们一个想了解中国茶文化，另一个想学习手机摄影”。

彩铅授课教师吴琼龙现场建好了微信群，方便为学员们答疑解惑。他告诉记者：“虽然气温已达零下，但学员们都热情满满地过来上课，让我很感动。”

在江阴，“澄艺夜校”以文艺文化的形式，打通了家庭、学校、社会教育各个环节，因地制宜提供课程，持续丰富着群众文化生活。

（记者 苏 雁）

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