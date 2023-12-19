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原创绘本如星 缀满童年的梦

——“绘本热”中的青年创作者

2023年12月19日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：原创绘本如星 缀满童年的梦

绘本《游园》内页插图。受访者供图

青年绘本作者马鹏浩在创作。受访者供图

青年插画师刘江萍在绘图。受访者供图

青年绘本作者吴华超在采风途中。受访者供图

绘本《游河》过程草图。受访者供图

绘本《一个仙桃冲上天》内页插图。受访者供图

　　 晨雾和鸟声中，太阳跃出海面，光耀万丈。金黄的桂花，橙黄的蛱蝶，赤红的蜻蜓，古老的渔村开启热闹的一天……一家绘本馆内，5岁的小女孩童童刚刚读完一本名为《日出》的国产绘本。她拉着妈妈兴奋地提议，想去海边看日出。

　　 这或许是亲子阅读场景中平常的一瞬，对《日出》创作者之一、80后插画师刘江萍来说，却很珍贵。创作时，她和团队曾到浙江温岭的小渔村采风，历经多日等待，捕捉到日出东方的壮美一幕。这惊艳了创作者的旭日，最终于书页间喷薄而出。

　　 图画与故事交融、碰撞，创造直抵童心的视觉力量——这是绘本（图画书）的追求。凭借自己的绘画，让孩子们生出“去奔赴一场真实的日出”这样的美好念头，是刘江萍投身绘本创作的动力所在。

　　 国产原创绘本同样迎来一场“日出”。近20年间，国产原创绘本从无到有发展起来，截至2022年，在国内绘本市场中码洋占比已接近五成。

　　 独具特色的绘本创作，如磁石一样吸引着青年创作人。在他们的不懈努力下，属于中国孩子的图画与故事，正化作点点启蒙的星光，缀在越来越多孩子的童话世界里。

　　1 在绘本里看见文化中的故土

　　 文图叙事的童书在我国早已有之，但现代意义上的原创绘本在国内的发展历史不长。本世纪初，具有百余年历史的引进绘本开始占据中国父母的视野，原创绘本市场尚且一片空白。“那时的原创图画书既没有土壤，也没有开垦者和播种者。”《图画书小史》中，在中国推广图画书阅读的先行者之一阿甲这样写道。

　　 写这句话时的阿甲或许难以预料，短短20年间，这片“土壤”会变得如此火热，引来众多年轻的“开垦者和播种者”，萌生属于中国的“种子”。

　　 “过去很多人只认国外的绘本，现在我们自己也有非常非常厉害的绘本！而且，中国美的内核，恐怕只有中国人才能精准表达。”社交媒体上，读者“琪琪妈妈”推介着她眼中的宝藏绘本——以非物质文化遗产昆曲为主题的《游园》。她回忆，早些年在众多西式童话中“淘”到一本中国故事的图画书并不容易，现在，讲述非遗、传统文化、祖国风光的绘本早已脱颖而出。

　　 把中国的故土乡情引入绘本世界，离不开国内新一代青年绘本人的匠心独运。

　　 “怎么把听起来婉转深情的昆曲画出来？还得让孩子看得懂？”这是刘江萍和作者保冬妮创作《游园》时颇费脑筋的问题。为此，她们巧妙设计了一个双线结构——让小主人公“我”一边游园，一边听《游园》。

　　 开篇，随着一句“一大早，爸爸撑船带着我和妈妈去苏州，我们要去看戏喽”，小主人公“我”走进水彩园林。这个园林，是刘江萍借鉴传统工笔重彩技法绘就的。绘本中，花窗、太湖石、雕花门窗等园林造景成为古今穿越的“窗口”，昆曲故事跟随“我”的视线，在平湖长堤、亭台楼阁、苍石古松中上演。

　　 面向儿童的绘本往往篇幅不长，但不意味着能速成，“在画面之外绘者要付出很多努力”。刘江萍说，为了表现《牡丹亭》的韵味，她在梅兰芳、张继青的舞台视频中找灵感，对比白先勇的“青春版”改编反复观摩；伴着不同曲艺大家的唱腔，反复品味汤显祖的用词之美。

　　 “春啊，得和你两留连……”婉转唱词从湖面掠过，在桃林间飘散。尽管年幼的“我”很可能无法完全理解《牡丹亭》，但古典的亭台回廊、精美的昆曲戏服、多姿的水袖动作，都传递着传统文化的韵致，向孩子发出了亲近传统的邀约。

　　 以传统文化为内容的《灶王爷》《小年兽》，以市井民俗为题材的《团圆》《荷花镇的早市》……近年来孕于中国文化、中式美学的绘本作品屡获大奖，传递出本土原创力量的旺盛生命力。

　　 正如童书评论人徐榕感叹的那样：“在感动和愉悦里，在琳琅和灿烂中，我们看到了作家和画家真诚而勤恳的职责，看到了古老的文化依然照耀着遥远的未来。”

　　2 直抵孩子的内心世界

　　 多次参与绘本奖项评选的《东方娃娃》杂志社总编辑余丽琼发现，近年来，让人“眼前一亮”的原创绘本越来越多了。这位资深童书编辑的评判标准中，有一条最关键——要完全“回到童年”。“大家能发现心里的孩子了，都表达自己的童年感受，这是图画书创作最大的变化。”她谈道。

　　 具备童趣与哲思、符合儿童心理，是绘本真正“抵达”儿童内心世界的关键，这曾被视为国外绘本的显著优势。当前，国产原创作品在这一点上与国外的差距正在缩小。

　　 青年儿童绘本作者马鹏浩眼中的童心，是对周围世界充满一个个“小问号”。构思绘本故事时，他会特意回应这些问号，因为“要让孩子们保持对世界的想象力和好奇心，那是他们珍贵的特质”。

　　 绘本《一个仙桃冲上天》中，仙桃的太空之旅是真实存在还是仙桃的一个美梦？《桃花鱼婆婆》中，因救人而飞下山崖的阿秀婆究竟去哪里了？《小熊，快跑》的那只小熊，在蹿进竹林后有没有找到自己的家人？马鹏浩喜欢把故事设计成开放式的结尾，留出让孩子思维发散的空间。

　　 每当和小读者们交流，马鹏浩总是非常享受地听孩子们讨论“留白”的故事、分享自己“续写”的结尾。他从来不会把孩子们的畅想当成幼稚的想法，反而会加入讨论，一起探索更多可能。也是在这种时候，马鹏浩“仿佛回到了童年”。

　　 “儿童绘本有它的特殊性。”刘江萍认为，与面向成人的绘画不同，绘本贵在“童真”二字。“这个童真，指的是创作者赋予作品的一种纯粹的心态。”她说，将孩子放在心中，让表达真诚而自然，这是创作一部好绘本的前提。

　　 青年绘本作者大吴（本名吴华超）相信，给孩子们创作的故事可以是充满哲思的、回味悠长的。在绘本《散步》中，他设计了一位有好奇心的弟弟和一位有一定知识储备的哥哥。散步时，弟弟每提出一个有想象力的想法，哥哥就会用相关的知识对这个想法加以否定。一个用好奇心理解世界，一个用经验对事物进行判断，兄弟二人的一问一答构成了鲜明对比。

　　 在创作时，大吴把弟弟想象中的事物统统画了出来。在这个故事里，弟弟想象中的世界反而是真实的，他想让孩子们认识到好奇心有多么宝贵，丢掉好奇心是多么可惜。

　　 “我们每个人都曾是故事里的‘弟弟’，太多的人却成长为‘哥哥’了。”在这个故事里，除了鼓励孩子们尽情放飞想象，大吴还想提醒步履匆匆的大人不妨尝试带着一颗赤子之心，去探索人生的旷野。

　　3 贴近真实经历，启迪生活智慧

　　 在不久前举办的第三届上海国际童书展上，《炒豆粉 香喷喷》《穿蓬蓬裙的大人》等本土原创绘本成为展会的一大热点。有书评分析，这类贴近乡土、源于生活的绘本正越来越多地出现在原创绘本作品中。

　　 在《去找奶奶的那一天》中，大吴结合自身的经历，为小读者讲述了去医院看望奶奶的故事。田里的老牛、乡间的小路，是不少去过农村的孩子熟悉的事物；奶奶的慈爱、主人公的思念，是许多和祖辈“隔辈亲”的中国宝宝体会过的难以割舍的亲情。

　　 “本土的原创绘本未必要拘泥于标签式的文化符号。”许多和大吴一样的青年绘本作者逐渐认识到，原创绘本要立足中国孩子的童年生活、情感体验和思维方式。“本土的作者为本土的孩子创作故事，有着天然的优势。”大吴说。

　　 马鹏浩有着相似的观点，他认为原创绘本会带着作者本人的审美和情感取向。马鹏浩小时候曾被烫伤，留下疤痕。他据此在故事里创作出一个有伤口的苹果，这个苹果被果农扔下山，一路上它看到了那些被采摘走的完美苹果不曾看到的风景。最后，它落在一块肥沃的土地中，长成了一棵苹果树。

　　 读了这个故事，一位腿上有伤的小读者穿上了自己一直不敢穿的裙子，一位声音嘶哑的小读者敢于在人前大声说话了……每当听到这样的反馈，马鹏浩都会为自己的故事又治愈了一位小读者的童年而欣慰。把自己的成长体会和经历映射到一个个充满童趣的故事里，再通过故事去鼓励和感染小读者，青年绘本作者们希望通过这样的创作，与孩子们互相成就。

　　 对青年绘本作者来说，原创更大的意义不在于市场份额的增多，而在于每多一本原创绘本被出版，就多一份古老东方的审美浸润童年，多一份贴近乡情的智慧启迪人生。

　　 （记者 李丹阳 殷泽昊）

(责编：李昉、李依环)

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