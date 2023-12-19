原标题：给儿童读者带去图画书的意蕴和美感

过去相当长一段时间，我国图画书市场上所能买到和大家口口相传的，大多是引进的西方经典图画书及其故事。这样的情况，在创作者和出版人的集体努力下，发生了改变。

从2008年开始，原创图画书规模性出现；从2010年到现在，原创图画书品种大量增多、品质大幅提升。如今，一批在题材、主题、类型及艺术风格的开拓方面均有上乘表现，文与图均拓展了艺术表现能力，具备一定艺术性和思想内涵的原创图画书，已经在国内出现。

文化是一个国家、一个民族的灵魂，文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。文化繁荣的标志之一，就是原创的繁荣。步入社会主义文化发展繁荣的新时代，面向低龄儿童、具有启蒙阅读作用的中国原创图画书崛起，这为文化强国增添了助力。

图书创作的源头是作者。支撑原创图画书量质齐升、跨越式发展的核心作者群之一，就是一批接受过专业教育的青年画家、青年作家。

一位图画书作者要创造性地讲故事，需要在哪些方面下功夫？其一是故事的创意和巧思；其二是贴合创意、充满童趣和表现力的语言，或者说是文学语言运用上的创意；其三是图文的配合，即如何充分运用画面的可视性特征完成图画书的构思奇想。

这一批专业的青年图画书创作者，让原创图画书在图画的完成度上已臻精美，并不比国外优秀图画书逊色。但他们还有更高的追求——创造性地讲故事。如果说在七八年前，一些青年创作者的作品中还存在对西方经典图画书叙事结构和主线的借用或模仿，那么近四五年来，他们的作品已经实现了在核心叙事创意上的解放和飞翔，丰富了图画书叙事的可能性，为原创图画书带来了大量鲜活的、充满奇想和机趣的艺术构思。当然，在对世界和人生的基本思考方面，在纯正自然的童趣和幽默感的表现上，在新颖独到、令人拍案叫绝的巧思和细节的呈现上，青年图画书创作者还有很长的路要走，还有很多问题需要突破。

笔者观察到，与欧美图画书着重于“童趣”“想象力”“游戏精神”的表现不同，原创图画书虽然也强调趣味性的表现形式，但在对生命、历史文化呈现和现实思考方面有更多着墨，二者呈现出了饶有意味的分野。这是一个值得长期观察的现象。

笔者认为，原创图画书不必刻意寻求文化表达中的标签意象，而需要立足于本民族的童年生活、文化习性和艺术思维，切实寻求一种符合图画书内在构成与艺术规律的超然、自由、灵性的艺术表达。因为，儿童是敏感的、感性的，孩子们是否接受与喜爱，深刻地影响着一本图画书的命运。有学者认为，图画中描绘的具体对象通过所唤起的语境而产生意义，让读者把它们同自己的知识以及对生活、文学及视觉艺术的经验联系起来。只要孩子们捧读由中国的创作者创作的图画书，则中国人的价值观念、意义建构、文化态度就会在图像背后对其产生潜移默化的影响，这种影响是持久、长远的。

总而言之，图画书中图画的能指空间、所指空间、意义空间、心理空间和情绪空间并不是彼此割裂、互相分离的，而是融为一体的。它们以一种当下性的、富于视觉冲击力的叙事方式，强化、补充或改变文字叙事空间，从而呈现图画书丰厚的叙事意蕴和美感，给低龄儿童读者带来丰富、多层、多义的情绪表达与心理意义建构。

这样一种适合低龄儿童反复翻阅、寻找阅读乐趣并在不经意间收获意识建构的图书形态，值得我们青年一代创作者将其作为一生的事业来对待。我们也呼吁一个更健康的市场环境，为原创高质图画书的持续发展提供条件、保驾护航。

（作者：陈香，系中国儿童文学研究会副秘书长）

(责编：李昉、李依环)