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从旧仓库到新书房

——沈阳“城市书房”提升文化温度

2023年12月19日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：从旧仓库到新书房

　　 穿过明亮的玻璃大厅，拾级而上，便进入了一片室内森林，靠窗而坐，在沈阳市大东区时代文仓城市书房里徜徉书海，是沈阳市民陈怡颖的惬意时光，“坐在这里看书，别有一番意境”。

　　 如果不是书房外的中央广场上保留着一段旧时的铁路线，停靠着一辆充满历史感的蒸汽火车头，少有人知，这座将时尚与文艺融为一体的城市书房，曾是东贸库的一间旧仓库。“东贸库始建于1950年，是沈阳现存建设年代最早、规模最大、保存最完整的民用仓储建筑群。”沈阳市大东区文旅局局长佟彦慧说。

　　 近年来，沈阳市依托历史建筑的文化底蕴，将闲置资产打造为公共文化空间，力求以文惠民、以文润城、以人为本，承载城市记忆的老厂房被注入历史、工业、科技等元素，打造成新的文化地标。截至今年7月，沈阳市已建成26座书房、120间书屋，总藏书达81.37万册，累计接待读者超千万人次。

　　 走进时代文仓城市书房，5500平方米综合性的文化空间内，依然保留了当年仓库的“骨骼”。超高的房屋举架，上方是裸露于外墙的木桁架，与空中栈道平行交错，下方则是整齐的书架、绿色盎然的植物迷宫，共同构成多层次的空间结构。这里还有沉浸式阅读太空舱、文仓小剧场和精品咖啡馆等，业态多元丰富。

　　 时代文仓城市书房相关负责人王子琦介绍，这里已成为沈阳热门打卡地，也唤醒了很多“老沈阳”的工业记忆。“爷爷一辈是工厂工人，给我讲过许多老厂房的故事。”陈怡颖说，“厂房过去储存着物资和粮食，现在是知识和精神食粮的宝库。”

　　 在沈阳这座老工业基地，一大批老厂房、老建筑正在依托城市更新“重生”，在延续历史遗光的同时，蕴含着新的文化活力。

　　 在和平区，由锅炉房改造的呐喊书店隐匿在一座老旧小区内；在浑南区，废旧厂房“焕新颜”变成了莫子山书房，特色台灯、充电宝、轮椅等擦亮“服务读者”名片；在铁西区，奉天记忆书房仍保留着老车间的红砖结构和老物件，诉说着工业文化的故事……

　　 偌大的旧仓库、陈年的老厂房、黝黑的锅炉房，这些曾经与沈阳共同走过的“老朋友”，经过城市更新改造，焕发出新的生机。

　　 （记者刘艺淳、武江民）

(责编：李昉、李依环)

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