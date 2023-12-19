人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

不把学生“捆绑”在成绩上

——北京大学试点等级制考核评定方式

2023年12月19日08:20 | 来源：光明日报
小字号

原标题：不把学生“捆绑”在成绩上

　　 距离期末考试还有不到一个月时间，北京某高校大二学生李萍正在紧锣密鼓地复习专业课考试。“为了得高分，我们不仅要用功读书，还要有选课策略和‘智慧’。”

　　 而这一切，离不开“平均成绩点数”（GPA，Grade Point Average）的评价导向。GPA是目前国内大学评价学生的关键指标，在奖学金评选、保送生资格评选和申请国外大学时占据重要地位。GPA的计算方式是将每门课程的绩点乘以学分，相加后除以总学分，得出平均值，因此，学分不同的课程在GPA中的权重有所不同。

　　 在绩点压力下，很多学生在选课时就开始谋划，倾向于参考教师往年给分情况选课，而不是依据对课程本身的了解或兴趣。为了改变这一现状，北京大学生命科学学院进行试点改革，实行等级制的考核评定方式，放弃GPA排名。这一试点效果如何？记者日前展开了调研。

　　过度追求高绩点妨碍学生充分利用大学资源

　　 在大学，学生追求高分是比较普遍的现象，而对北大生命科学学院学生而言，除了专业课外，还需要掌握大量数理化和计算机相关知识，相比其他院系课程学分要求更高，并且大部分学生会选择较早进入实验室学习。在此情况下，对GPA的追求更是让大家分身乏术，没有多余精力和时间再参与社会实践或听一些自己感兴趣的课程。

　　 一味追求高绩点也使得学生的选课和学习策略发生改变。生命科学学院党委副书记唐平介绍：“为了获得更高分数，很多学生会在考前刷往年试题，甚至会给教师写信，直接恳求给予更高分数。”

　　 “我和身边同学更多是对低绩点的恐惧。”生命科学学院2020级强基计划学生陈佳璐深感对GPA的考量限制了自己的课程选择，“尽管学习数理课程非常有必要，我自己也很喜欢学，但为了绩点，我只能尽可能少选这些课程。”

　　 “北大有很多优质教育资源，有著名的学者和科学家，更有人文学科的大师，每一位老师都有不同的思维方式，过度追求高绩点的学生被捆绑在考试分数的‘战车’上，妨碍其充分利用大学资源。”在生命科学学院副院长王世强看来，这样会背离综合素质培养的初衷，挤占学生们课外学习、科研实践和个人发展的时间。

　　 由于生命科学学院学业负担较重，北大校长龚旗煌特别支持生命科学学院进行成绩评定制度的改革，为优化本科教育体系探索可行的方案。

　　 经过多次调研和座谈，生命科学学院决定从2020级学生开始，在本院开设的专业核心课、专业选修课、实验和实践类课程的成绩评定中推荐采用粗线条的成绩评定。学生的成绩可以分为A（85分或以上）、B（75至85分）、C（65至75分）、D（60至65分）、F（不及格）五个等级。成绩的综合评价用优秀率（A%，成绩为A的课程所占的比例）和优良率（AB%，成绩为A和B的课程所占的比例）替代GPA。对于单门课程而言，则与以往相同，成绩优秀率40%左右，不及格率不超过5%。

　　注重等级制试点的配套落地

　　 “生命科学学院的很多课程包含大量需要记忆的知识点，而随着时代的发展和学科进步，很多知识不断更新迭代，通过死记硬背和刷题得到的知识不再重要，重要的是通过学习弄清基本概念、基本原理，学会逻辑思维和批判思维，提高创新能力。”王世强指出，“一门课程，如果能考到85分以上，我们认为这个学生在知识掌握上已经足够好了，没有必要再花很大的精力达到95分以上。生命科学学院对本科生实行等级制、放弃GPA的目的是给同学们留出更多时间进行素质提升，比如听名家讲座，选修人文课程，参加科研实践和社会实践等。”

　　 在实行等级制前，生命科学学院组织了3次问卷调研，学生们对这种评价机制的支持率达88%。唐平说：“这个支持率比我们预期的要高。”

　　 在上学期，生命科学学院有近40门课程，几乎所有的主干课程都实行了等级制评价。“尤其是实验课，很难给学生们的实验做一个具体分数的量化。”王世强说，“对于将来要继续从事科研的学生，他们只要掌握课程核心概念和主要原理，就可以拿到A，不需要再花时间记忆很多能轻易检索到的内容，以便留出更多精力探索未知。”

　　 唐平介绍，实行等级制之后，奖学金的评定也相应改为根据“优秀率”进行筛选，将学业以外的科研实践、社会公益、社团组织、双创活动等纳入不同类别的奖学金评定。在评审过程中，学生们需要提交一份申请材料，包括过去一年学习进展以及感悟。同时，学院也会邀请教授和专家参与其中，“他们才是真正了解学生在课堂和课外实际表现的人，我们不是单纯关注大家的卷面分数”。

　　 “生命科学领域导师在选择研究生时，主要是看学生的综合素质，包括科学兴趣、研究能力、合作意识等。科研需要很长的周期，创新能力需要在实践中经历很多挫折才能提升。学生将精力投入到把成绩从90分提到97分这件事上，得不偿失。我们取消绩点，改成等级制，正是为了减轻大家的课业负担。”王世强说。

　　淡化排名、引导兴趣、提升素质、适应未来是初衷

　　 等级制是北大回归素质教育的一次尝试，旨在引导学生将视野放长远，着眼于未来生涯发展和社会定位。

　　 “很多学校已经在试行等级制了。”在王世强看来，“绩点评价是从西方搬过来的，但和我们实际情况并非完美契合，我国早年曾实行过5分制，当时学生整体素质也很高。”

　　 试点等级制，也有不同声音。“等级制并没有改变‘卷’的本质，以前同学们焦虑得低分，现在焦虑得‘B’。对于之前绩点排名靠前的同学而言，等级制并不友好。100分和85分，在优秀率上表现一样，可能会导致上游学生优秀率排名低于绩点排名。”

　　 而对于已经进入实验室的生命科学学院2020级本科生马启为来说，“等级制是一种解压，能够让我更好地平衡科研和学业，将来不论是读研还是出国，都会有更多备选方案”。

　　 对此王世强表示，学生们更应该专注于为未来生涯塑造自己，一方面，改革并没有放松对成绩中下游学生的激励作用；另一方面，学有余力的学生不应只着眼于成绩，而要多注重综合素质、实践能力和交叉学科的学习。“对于将来有志于从事科研的学生而言，通过刷题和套路获得的分数并无意义。”

　　 淡化排名、引导兴趣、提升素质、适应未来是生命科学学院试行等级制的初衷。“从小学到高中，学生们都很在意成绩，导致大家到了大学也会花费很多时间来提高分数。”王世强说，“我们的初衷就是让学生不要对这些分数斤斤计较，也不因学分权重不同而在学习态度上产生区别。”

　　 （记者 晋浩天 通讯员 聂一丹）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部