原标题：不把学生“捆绑”在成绩上

距离期末考试还有不到一个月时间，北京某高校大二学生李萍正在紧锣密鼓地复习专业课考试。“为了得高分，我们不仅要用功读书，还要有选课策略和‘智慧’。”

而这一切，离不开“平均成绩点数”（GPA，Grade Point Average）的评价导向。GPA是目前国内大学评价学生的关键指标，在奖学金评选、保送生资格评选和申请国外大学时占据重要地位。GPA的计算方式是将每门课程的绩点乘以学分，相加后除以总学分，得出平均值，因此，学分不同的课程在GPA中的权重有所不同。

在绩点压力下，很多学生在选课时就开始谋划，倾向于参考教师往年给分情况选课，而不是依据对课程本身的了解或兴趣。为了改变这一现状，北京大学生命科学学院进行试点改革，实行等级制的考核评定方式，放弃GPA排名。这一试点效果如何？记者日前展开了调研。

过度追求高绩点妨碍学生充分利用大学资源

在大学，学生追求高分是比较普遍的现象，而对北大生命科学学院学生而言，除了专业课外，还需要掌握大量数理化和计算机相关知识，相比其他院系课程学分要求更高，并且大部分学生会选择较早进入实验室学习。在此情况下，对GPA的追求更是让大家分身乏术，没有多余精力和时间再参与社会实践或听一些自己感兴趣的课程。

一味追求高绩点也使得学生的选课和学习策略发生改变。生命科学学院党委副书记唐平介绍：“为了获得更高分数，很多学生会在考前刷往年试题，甚至会给教师写信，直接恳求给予更高分数。”

“我和身边同学更多是对低绩点的恐惧。”生命科学学院2020级强基计划学生陈佳璐深感对GPA的考量限制了自己的课程选择，“尽管学习数理课程非常有必要，我自己也很喜欢学，但为了绩点，我只能尽可能少选这些课程。”

“北大有很多优质教育资源，有著名的学者和科学家，更有人文学科的大师，每一位老师都有不同的思维方式，过度追求高绩点的学生被捆绑在考试分数的‘战车’上，妨碍其充分利用大学资源。”在生命科学学院副院长王世强看来，这样会背离综合素质培养的初衷，挤占学生们课外学习、科研实践和个人发展的时间。

由于生命科学学院学业负担较重，北大校长龚旗煌特别支持生命科学学院进行成绩评定制度的改革，为优化本科教育体系探索可行的方案。

经过多次调研和座谈，生命科学学院决定从2020级学生开始，在本院开设的专业核心课、专业选修课、实验和实践类课程的成绩评定中推荐采用粗线条的成绩评定。学生的成绩可以分为A（85分或以上）、B（75至85分）、C（65至75分）、D（60至65分）、F（不及格）五个等级。成绩的综合评价用优秀率（A%，成绩为A的课程所占的比例）和优良率（AB%，成绩为A和B的课程所占的比例）替代GPA。对于单门课程而言，则与以往相同，成绩优秀率40%左右，不及格率不超过5%。

注重等级制试点的配套落地

“生命科学学院的很多课程包含大量需要记忆的知识点，而随着时代的发展和学科进步，很多知识不断更新迭代，通过死记硬背和刷题得到的知识不再重要，重要的是通过学习弄清基本概念、基本原理，学会逻辑思维和批判思维，提高创新能力。”王世强指出，“一门课程，如果能考到85分以上，我们认为这个学生在知识掌握上已经足够好了，没有必要再花很大的精力达到95分以上。生命科学学院对本科生实行等级制、放弃GPA的目的是给同学们留出更多时间进行素质提升，比如听名家讲座，选修人文课程，参加科研实践和社会实践等。”

在实行等级制前，生命科学学院组织了3次问卷调研，学生们对这种评价机制的支持率达88%。唐平说：“这个支持率比我们预期的要高。”

在上学期，生命科学学院有近40门课程，几乎所有的主干课程都实行了等级制评价。“尤其是实验课，很难给学生们的实验做一个具体分数的量化。”王世强说，“对于将来要继续从事科研的学生，他们只要掌握课程核心概念和主要原理，就可以拿到A，不需要再花时间记忆很多能轻易检索到的内容，以便留出更多精力探索未知。”

唐平介绍，实行等级制之后，奖学金的评定也相应改为根据“优秀率”进行筛选，将学业以外的科研实践、社会公益、社团组织、双创活动等纳入不同类别的奖学金评定。在评审过程中，学生们需要提交一份申请材料，包括过去一年学习进展以及感悟。同时，学院也会邀请教授和专家参与其中，“他们才是真正了解学生在课堂和课外实际表现的人，我们不是单纯关注大家的卷面分数”。

“生命科学领域导师在选择研究生时，主要是看学生的综合素质，包括科学兴趣、研究能力、合作意识等。科研需要很长的周期，创新能力需要在实践中经历很多挫折才能提升。学生将精力投入到把成绩从90分提到97分这件事上，得不偿失。我们取消绩点，改成等级制，正是为了减轻大家的课业负担。”王世强说。

淡化排名、引导兴趣、提升素质、适应未来是初衷

等级制是北大回归素质教育的一次尝试，旨在引导学生将视野放长远，着眼于未来生涯发展和社会定位。

“很多学校已经在试行等级制了。”在王世强看来，“绩点评价是从西方搬过来的，但和我们实际情况并非完美契合，我国早年曾实行过5分制，当时学生整体素质也很高。”

试点等级制，也有不同声音。“等级制并没有改变‘卷’的本质，以前同学们焦虑得低分，现在焦虑得‘B’。对于之前绩点排名靠前的同学而言，等级制并不友好。100分和85分，在优秀率上表现一样，可能会导致上游学生优秀率排名低于绩点排名。”

而对于已经进入实验室的生命科学学院2020级本科生马启为来说，“等级制是一种解压，能够让我更好地平衡科研和学业，将来不论是读研还是出国，都会有更多备选方案”。

对此王世强表示，学生们更应该专注于为未来生涯塑造自己，一方面，改革并没有放松对成绩中下游学生的激励作用；另一方面，学有余力的学生不应只着眼于成绩，而要多注重综合素质、实践能力和交叉学科的学习。“对于将来有志于从事科研的学生而言，通过刷题和套路获得的分数并无意义。”

淡化排名、引导兴趣、提升素质、适应未来是生命科学学院试行等级制的初衷。“从小学到高中，学生们都很在意成绩，导致大家到了大学也会花费很多时间来提高分数。”王世强说，“我们的初衷就是让学生不要对这些分数斤斤计较，也不因学分权重不同而在学习态度上产生区别。”

（记者 晋浩天 通讯员 聂一丹）

(责编：李昉、李依环)