原标题：开阔学生视野 注重人文关怀

“宝宝，跟着姐姐的节奏一起来拍球。”“你真棒！接下来，我们一起试试看，能不能边拍边跨过这个球？”近日，在位于上海市普陀区的一家特殊儿童康复机构，来自复旦大学护理学院的6位志愿者学生正在陪伴“星宝”（孤独症儿童）做康复训练。

这是本学期志愿者们第6次走进康复机构，不少“星宝”已经与他们熟络了起来。这并不是简单的志愿服务活动，而是护理学院护理学本科专业的必修课程——“护理学社会实践”的课堂现场。近期，该课程入选2023年度上海高校市级重点课程。

课程负责人、护理学院副院长赵缨道出了教学初衷：“希望学生在完成课程实践后，可以独立思考、分析不同人群可能存在的健康问题和照护需求，能够看到疾病背后的‘人’，进而内化成人文关怀的照护理念。”

从2020年起，该课程团队先后建立涵盖全生命周期不同人群的特殊儿童基地、康复实践基地、老年实践基地、母乳喂养和儿童保健基地。学生们在完成4周理论教学后，自由分组选择1个基地，参加为期7周的社会实践。赵缨说，传统护理实践教学主要通过在实验室、实训中心和医院实习完成，而这些校外实践基地大多提供医疗机构外的延续性服务，学生能在实践中看到全生命周期不同人群的照护现状、面临的痛点和需要的社会支持。

有了切身体验后，学生的视野也更开阔了。依托特殊儿童实践基地，学生团队孵化出“孤独症儿童的音乐互动游戏空间”创新项目，探索特殊儿童的康复新路径。

“对于人群的了解和关爱并不只是护理专业的要求，而要看见事情背后的‘人’。”赵缨表示。

（记者 任鹏 颜维琦 通讯员 张欣驰）

(责编：李昉、李依环)