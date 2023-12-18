人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

 余天翔：搭建合作平台 助力职教学生适应市场需求 

2023年12月18日15:33 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网呼和浩特12月18日电 日前，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。成都艺术职业大学校长余天翔在论坛现场接受视频专访。

余天翔说，当前艺术职业教育创新的主要任务是提高学生的艺术素养、艺术技能和综合能力，培养适应市场需求和行业趋势的高层次、高素质技术技能型艺术人才。近年来，在推进本科艺术职业教育“产教融合、校企合作”方面，成都艺术职业大学进行了一系列有益的探索实践。

一是学校与成都市新津区人民政府开展“学区+社区+园区”三区融合，促进校政协同创新，建立多角度、多领域、全方位战略合作。学校依托现有校园资源共建学生创新创业孵化园，为学生提供创业机会；引导校园现已孵化的艺术工作室和艺术人才入驻新津基地，共同宣传新津文旅资源；定期举办电商直播带货大赛、电商直播节和电商直播高峰论坛，引导师生深度参与，助力地方特色经济的发展。

二是学校与眉山市青神县政府共建“数字经济产业园”。发挥学校专业、学科优势，与当地经济社会发展需求、科技发展前沿对接融合，推深做实政校合作，建立健全“教育链—人才链—创新链—产业链”贯通机制，为学科发展建设蓄力赋能，为青神县经济社会高质量发展贡献力量。

三是学校积极与产业、行业头部企业合作，提升职业教育服务现代产业发展的能力，实现人才培养、科学研究和社会服务等方面的供给侧与产业需求侧紧密对接。例如学校联合企业共同组建数字文创产业学院，建立信息、项目、技术、管理等资源共享机制，依托资源库、生产性实训基地及创新孵化中心建设，实现校企“三精三全”育人理念。（林露 王易楚）

(责编：崔競文、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部