人民网呼和浩特12月18日电 日前，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。成都艺术职业大学校长余天翔在论坛现场接受视频专访。

余天翔说，当前艺术职业教育创新的主要任务是提高学生的艺术素养、艺术技能和综合能力，培养适应市场需求和行业趋势的高层次、高素质技术技能型艺术人才。近年来，在推进本科艺术职业教育“产教融合、校企合作”方面，成都艺术职业大学进行了一系列有益的探索实践。

一是学校与成都市新津区人民政府开展“学区+社区+园区”三区融合，促进校政协同创新，建立多角度、多领域、全方位战略合作。学校依托现有校园资源共建学生创新创业孵化园，为学生提供创业机会；引导校园现已孵化的艺术工作室和艺术人才入驻新津基地，共同宣传新津文旅资源；定期举办电商直播带货大赛、电商直播节和电商直播高峰论坛，引导师生深度参与，助力地方特色经济的发展。

二是学校与眉山市青神县政府共建“数字经济产业园”。发挥学校专业、学科优势，与当地经济社会发展需求、科技发展前沿对接融合，推深做实政校合作，建立健全“教育链—人才链—创新链—产业链”贯通机制，为学科发展建设蓄力赋能，为青神县经济社会高质量发展贡献力量。

三是学校积极与产业、行业头部企业合作，提升职业教育服务现代产业发展的能力，实现人才培养、科学研究和社会服务等方面的供给侧与产业需求侧紧密对接。例如学校联合企业共同组建数字文创产业学院，建立信息、项目、技术、管理等资源共享机制，依托资源库、生产性实训基地及创新孵化中心建设，实现校企“三精三全”育人理念。（林露 王易楚）

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