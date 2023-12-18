人民网呼和浩特12月18日电 近日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。浙江金融职业学院党委委员、宣传部长张鹏超在论坛现场接受视频专访。

张鹏超介绍，浙江金融职业学院以立德树人为根本，加强马克思主义学院建设，发挥思政理论课育人的主渠道作用。学校的马克思主义学院是全国高职院校首家马克思主义学院。他将浙江金融职业学院在大思政课建设上的工作内容总结为以下几个层面：

一是大力投入建设好基地和资源。浙江金融职业学院马克思主义学院积极开展以“革命旧址讲新课”为代表的实践教育活动，开展红色研学，与南湖革命纪念馆、杭州五四宪法历史资料陈列馆等12家单位签署了合作共建思政实践基地协议，与浙江省湖州市长兴县多个村镇签订了理论宣讲实践基地。

二是奋力构建思政大师资体系。一方面，通过特聘思政课教授、打造兼职教师制度，为思政教学增添活力；另一方面，持续加强思政课教师培养力度，组织开展思政课教师培训，举办集体备课、教学研讨等多项活动，提升教师业务水平。

三是用好理论教学主课堂，抢占思想理论高地。重视日常督导，加强改革创新，开展集中研学，坚持以赛促教，深耕科研促教，推动校际合作，着力锻造有思想、有品质、有温度、有特色的思政“金课”。

四是拓展网络教学新课堂，占领网络教学领地。通过将开发线上教学渠道和整合网络文化资源相统一，及时更新和整合网络教学资源，制作专题微课，深化教学内容。

五是挖掘文化育人隐形课堂，打造宣传文化阵地。成立理论宣讲名师工作室，积极开展理论宣讲，深入学校、农村、社区、企业等深入开展理论宣讲一百余场；精心设计布置楼宇文化，打造“沉浸式”学习空间。

六是夯实大思政条件保障落地。不断完善制度保障，加大资金支持，保障马院教学所需、科研所需、实践所需、育人所需。

张鹏超还介绍了学校在产教城深度融合方面的做法和经验。

张鹏超表示，浙江金融职业学院将认真积极实践理念引领、服务引领、品质引领、文化引领和创新引领，落实立德树人根本任务，奋力创建新时代中国特色社会主义高水平职业大学。（林露 王易楚）

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