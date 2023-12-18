人民网呼和浩特12月18日电 近日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。满洲里俄语职业技术学院副院长孙德忠在论坛现场接受视频专访。

职业教育高质量发展，关键在哪里？对此，孙德忠谈了三点看法：

一是要加快构建现代职业教育体系，按照专业设置与产业需求适应、教学内容与职业标准对接、教学过程与生产过程协调的要求，持续推进课程标准、教学标准、实习标准的标准化建设。

二是要加强校企合作，突出产教融合人才培养模式。要把学校和市场紧密结合起来，一方面要盯着学校，另一方面也要盯着市场。

三是要充分发挥多元办学治理体系的协同功能。职业教育是一个涵括政府、企业、师生、社会等主体共同参与的生态系统，涉及到诸多利益主体，职业教育高质量发展需要发挥多元办学参与主体的协同功能。

孙德忠介绍说，学院积极推进产教融合，积极投身区域经济社会发展主战场，2023年新增教育部和自治区级产教融合实践中心、现场工程师培养项目、工匠班等校企合作项目30个，启动建设了跨境电子商务产业学院、智能工程经世国际学院，以及满洲里跨境电商人才培训基地、国际青少年研学基地、企业员工培训基地、中蒙俄艺术家创作写生基地等发展性项目，助力地方经济社会发展的贡献力显著提升。

在实践中如何培育学生新时代工匠精神？孙德忠认为，首先要传承传统工匠文化，弘扬传统工匠精神，在接续传统中生发当代中国工匠精神；其次，要大力倡导尊重知识、尊重劳动、尊重创造的价值观念。通过积极开展各种技能大赛，在激励学生在追求技术技能卓越品质的同时，营造合作、团结、互助、友爱的工匠精神氛围；第三，通过文化自觉和制度约束培育学生工匠精神。通过严格的产品行业标准，制定操作规范流程，不断促进学生专研技术、提高技艺，形成尽职尽责的职业道德约束，助推工匠精神的培育。（林露 哈米拉·吐尔干江 张靖悦）

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