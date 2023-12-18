人民网呼和浩特12月18日电 近日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。山东传媒职业学院党委书记孙茜芸在论坛现场接受视频专访。

孙茜芸认为，新时代下，我国职业教育的发展正迸发出勃勃生机。从政策供给到制度创新，从贯通培养到职普融通，从“三教”改革到“岗课赛证”融通，从多元办学格局到现代治理体系，从深化现代职教体系新模式“一体、两翼、五重点”到教育部“十一项重点任务”，不断深化现代职业教育体系建设改革，推动职业教育高质量发展，要从以下三个层面入手：

首先，人才培养是关键。职业教育的人才培养，要注重德技并修，将专业基本功训练建构为德育的实践路径和载体，是实现德技并修的有效方法。山东传媒职业学院与传媒行业一道，通过与多年探索和实践，搭建了“讲诵演创”全方位实践载体。通过实践，学生既练就了过硬的“讲诵演创”基本功，又提升了思想政治素质。

其次，必须推进产教融合。职业教育是与经济社会联系最为紧密的一类教育，必须自觉主动地融入行业，融入企业。人才供需、经济发展是链接政校行企社的关键点，学校必须主动作为，有效实现各方互惠互利，推进真融真产，实现人才培养-企业发展-行业发展-经济发展-社会和谐的良性循环。

最后，必须深化国际交流。职业教育是我国与世界各国开展经济、技术和文化交流合作的重要载体，随着中国对外开放程度的逐渐深入，职业教育“出海”势在必行。在传媒领域，短视频的兴起和发展，为跨域文化交流、跨境电子商务等开辟了新的渠道，这也对相应的人才、技术等需要提出了新的要求，为职业院校深化国家交流创造了新的机遇。

孙茜芸表示，当前我国职业教育正面临着技术变革、国际竞争、就业模式转变等多重挑战，要推动职业教育高质量发展，需要政府、行业、学校和企业共同努力，在课程设置、实践教学、教师队伍、质量保障和国际交流等方面进行全方位的提升。（林露 王易楚）

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