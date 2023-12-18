人民网呼和浩特12月18日电 近日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。江苏旅游职业学院副校长苏爱国参加了本次论坛。

数字化应用不断催生新型职业。苏爱国发现，在人社部发布的第四批18个新职业中，有6个职业与数字化技术有着直接关系，即集成电路工程技术人员、服务机器人应用技术员、智能硬件装调员、电子数据取证分析师、密码技术应用员、工业视觉系统运维员。

苏爱国认为，数字技术将开辟职业教育高质量发展新赛道。他从三个方面进行了分析。

第一，数字化赋能职教实训教学改革。开展虚拟仿真实训教学，有效帮助学生更直观、更便捷接受面向行业一线岗位的技术和技能培训，并通过高度仿真且低成本、重复的技能练习大幅提升学习效果，缩短职业教育与职业培训、岗位生产之间的时空距离。

第二，数字化推动教学方法革新。职业教育数字化不仅是数字技术革新下的产物，更是职业教育“自我赋能”的内生发展需要，为教育变革提供了新模式、新样板、新思路。

第三，数字化构建校园信息安全“防火墙”。通过数字技术对校园全教育场景安全体系进行全线升级，对教学安防结构与生态进行重塑。（林露 哈米拉·吐尔干江 刘腾雪）

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