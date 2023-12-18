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周敏娟：以实践教学为突破口推进思政课改革创新

2023年12月18日14:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网呼和浩特12月18日电 近日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。石家庄铁路职业技术学院党委副书记周敏娟在论坛现场接受视频专访。

周敏娟介绍说，近年来，学院以实践环节教学改革为突破口，不断深化思政课改革创新，取得了阶段性成果。在具体做法上，主要表现为以下五个方面：

一是强化改革创新，夯实教学主渠道。学院建强思政课课程群、充实课堂教学内容、创新课堂教学方法。通过研究学生思想、心理以及他们关心的热点难点问题，制定针对性的教学方案；实行小班教学，精心设计课堂展示和讨论环节；创新探索“思政+（专业）”教学模式，推进教学方法改革；加强网络思想政治教育，用学生喜闻乐见的形式传播党的创新理论。

二是强化实践教学，善用社会大课堂。学院构建思政实践教学工作体系，形成多元立体实践活动矩阵，加强部门协同，依托第二课堂，充分发挥理论类、文化类、科技类、就业创业类、公益类、体育类等各类学生社团组织的作用。

三是强化引育结合，精心培育大师资。一方面，打造专兼结合的思政队伍，制定人才引进计划，配齐思政专职队伍；另一方面，建强“雁阵型领航团队”，压实培养责任，建立“头雁—群雁—雏雁”三级“雁阵型领航团队”培养体系，不断提升思政课教师专业能力和水平。

四是强化整合融合，搭建资源大平台。学院建设思政课教学资源库，组织征集、开发高质量、多形式、体现石铁特色的教学案例，建设教学案例库；打造网络教育宣传云平台，将思政工作拓展到学生教育的全周期全流程。

五是强化协同联动，拓展工作大格局。学院开展“大思政课”协同行动，依托学生“一站式”社区，对接学生需求，探索协同育人学生综合管理新模式；全面深化课程思政，使各类课程与思政课同向同行，形成协同效应；扎实推进日常思政教育，让思政教育浸润每个师生。

周敏娟说，针对当前思政课教学中存在的“育人意识不充分、视野不宽广、内容不丰富、机制不健全、全员参与不足”等问题，学院会坚持问题导向，不断完善工作体制机制，切实发挥思政课关键课程作用，持续提升育人实效，努力打造生动鲜活的“大思政课”，培养堪当民族复兴重任的时代新人。（林露 王易楚 李雅欣）

(责编：崔競文、熊旭)

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