人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>职业教育

刘向群：职业院校不要扎堆开设“热门专业”

2023年12月18日13:53 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网呼和浩特12月18日电 近日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。安徽粮食工程职业学院副院长刘向群在论坛现场接受视频专访。

刘向群认为，职业教育最重要的定位是为社会经济发展、产业发展提供高素质劳动者和技术技能人才。要培养高素质的技能人才，就要紧密对接社会需求办专业育人才。她分析说，长期以来，由于对职业教育的定位不清，许多职业院校为了扩大办学规模，一窝蜂扎堆开设所谓的热门专业，并不考虑学校有没有师资和配套，学生毕业后有没有市场。专业设置同质化加剧了就业难，导致学生毕业即失业。作为职业院校，在追逐热门专业的同时，需要考虑自身定位和自身资源配备情况。职业教育需要沉淀，需要特色，更需要冷静的思考。

刘向群说，职业院校应该积极响应国家号召，顺应市场需求，发挥自身优势，不断探索产教融合、校企合作、科教融汇人才培养新模式，努力为国家培养更多满足社会需求的高素质技术技能人才、大国工匠、能工巧匠，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献职教力量。目前，学校正在开展“粮安系万家”活动，与中国科技大学量子学院合作，开展低温等离子粮食质量保存、质谱分析粮食质量检测和人造蛋白制造等方面的研究，并逐步提升办学水平和人才培养质量，努力扛稳粮食安全重任。

在谈到立德树人与职业院校高质量发展之间的关系时，刘向群说，首先，立德树人是教育的根本任务，也是职业教育服务产业经济转型的必然要求。只有具备良好的思想道德素养，才能适应祖国建设的需要和时代发展的要求。学校一直强化学生忠诚度教育，提倡做“四好学生”——在学校做好学生、在社会做好公民、在家庭做好成员、在单位做好员工，努力培养有信仰、有能力的优秀毕业生。

其次，立德树人是职业院校高质量发展的根本任务和内在要求，全体教师需要牢记并贯彻落实到日常教学和管理中。教师在传授专业技能的同时，还要注重培养学生的道德品质和综合能力，培养符合社会需求的高素质人才。

再次，推进职业教育高质量发展是实现教育现代化的重要组成部分。新时代，职业院校需要适应新的发展需求，优化教育资源配置，提高教育教学水平，加强师资队伍建设，创新人才培养模式，以实现自身的转型升级。

最后，立德树人与职业院校高质量发展之间是相互促进、相辅相成的关系。立德树人是职业院校高质量发展的基础、目标和保障，只有坚持立德树人的根本任务，才能实现职业教育的可持续发展，培养更多高素质的人才，为经济社会发展提供人才支撑和智力支持。（林露 哈米拉·吐尔干江 张靖悦）

(责编：崔競文、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部