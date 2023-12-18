人民网呼和浩特12月18日电 近日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。安徽粮食工程职业学院副院长刘向群在论坛现场接受视频专访。

刘向群认为，职业教育最重要的定位是为社会经济发展、产业发展提供高素质劳动者和技术技能人才。要培养高素质的技能人才，就要紧密对接社会需求办专业育人才。她分析说，长期以来，由于对职业教育的定位不清，许多职业院校为了扩大办学规模，一窝蜂扎堆开设所谓的热门专业，并不考虑学校有没有师资和配套，学生毕业后有没有市场。专业设置同质化加剧了就业难，导致学生毕业即失业。作为职业院校，在追逐热门专业的同时，需要考虑自身定位和自身资源配备情况。职业教育需要沉淀，需要特色，更需要冷静的思考。

刘向群说，职业院校应该积极响应国家号召，顺应市场需求，发挥自身优势，不断探索产教融合、校企合作、科教融汇人才培养新模式，努力为国家培养更多满足社会需求的高素质技术技能人才、大国工匠、能工巧匠，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献职教力量。目前，学校正在开展“粮安系万家”活动，与中国科技大学量子学院合作，开展低温等离子粮食质量保存、质谱分析粮食质量检测和人造蛋白制造等方面的研究，并逐步提升办学水平和人才培养质量，努力扛稳粮食安全重任。

在谈到立德树人与职业院校高质量发展之间的关系时，刘向群说，首先，立德树人是教育的根本任务，也是职业教育服务产业经济转型的必然要求。只有具备良好的思想道德素养，才能适应祖国建设的需要和时代发展的要求。学校一直强化学生忠诚度教育，提倡做“四好学生”——在学校做好学生、在社会做好公民、在家庭做好成员、在单位做好员工，努力培养有信仰、有能力的优秀毕业生。

其次，立德树人是职业院校高质量发展的根本任务和内在要求，全体教师需要牢记并贯彻落实到日常教学和管理中。教师在传授专业技能的同时，还要注重培养学生的道德品质和综合能力，培养符合社会需求的高素质人才。

再次，推进职业教育高质量发展是实现教育现代化的重要组成部分。新时代，职业院校需要适应新的发展需求，优化教育资源配置，提高教育教学水平，加强师资队伍建设，创新人才培养模式，以实现自身的转型升级。

最后，立德树人与职业院校高质量发展之间是相互促进、相辅相成的关系。立德树人是职业院校高质量发展的基础、目标和保障，只有坚持立德树人的根本任务，才能实现职业教育的可持续发展，培养更多高素质的人才，为经济社会发展提供人才支撑和智力支持。（林露 哈米拉·吐尔干江 张靖悦）

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