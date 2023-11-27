人民网北京11月27日电 （记者郝孟佳）近日，第七届国际青年人文对话大会在京举行。本次大会以“‘一带一路’青年文化传承和文明互鉴”为主题，来自中国、德国、巴基斯坦、沙特阿拉伯和埃及等国家的专家学者和各行业青年代表，共同探讨“一带一路”进程中的文化传承与文明互鉴。

中共中央对外联络部原副部长于洪君指出，青年是“一带一路”文明交流的重要参与者与践行者，推动文化传承与文明交流互鉴是时代赋予青年群体的历史重任与使命。青年要主动学习“一带一路”的历史文化内涵、广泛参与“一带一路”建设项目，积极加强人文交流、合作与对话，增强国际社会对“一带一路”的理解与认知，以更好地推动“一带一路”文化传承与文明交流互鉴。

对外经济贸易大学校党委常委、副校长洪俊杰表示，十年来，各国青年不断在交流互鉴中增进了解、收获友谊、共同成长，为世界文明的传承创新注入了青春活力。洪俊杰鼓励青年们，要在未来继续做好“一带一路”的宣传者、促进者、贡献者，共创人类文明的美好明天。

中国外文局当代中国与世界研究院副院长孙明在致辞中表示，青年是传统文化的传承者，是文明交流的推动者，是文化共识的表达者。青年要秉承开放包容的积极态度，运用现代技术促进文化传承与交流，为“一带一路”沿线国家文化融合与创新提供新的路径，在全球文明和文化交流过程中展现青年担当，贡献青年力量。

中国政策科学研究会副会长邓纯东提出，青年应充分认识“一带一路”重大项目建设中文化沟通与交流的意义与价值，以互相尊重、平等合作的态度促进不同民族间的文明交流与互鉴。

上海交通大学致远讲席教授、欧洲科学院外籍院士王宁、西华大学马克思主义学院教授薛新国、中国艺术研究院艺术学研究所所长李修建分别以“文学现代性与中国式现代化理论建构”“全人类共同价值与人类命运共同体的关系”“文明交流互鉴的历史经验与当下意义”为主题发表讲话。

会上，《“一带一路”青年人文交流十年发展研究报告》发布。课题负责人、青年人文交流研究中心主任王宇航表示，十年来，随着“一带一路”国际合作倡议持续深入，青年人文交流从顶层设计、外交推动到各层级文化教育活动日益频密，成为了“一带一路”国际合作中的亮点，形成了国际青年人文交流的品牌矩阵。

据悉，本次会议由对外经济贸易大学、中国外文局当代中国与世界研究院、北京高校建设开放型经济强国的理论与实践研究协同创新中心主办，对外经济贸易大学马克思主义学院、青年人文交流研究中心、中国外文局国际青年研究中心、对外经济贸易大学科研处联合承办。

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