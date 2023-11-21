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法学专家齐聚中财大 共话粤港澳大湾区法治建设

2023年11月21日09:13 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月21日电 （记者李依环）由中央财经大学主办、中央财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院承办的“粤港澳大湾区法治论坛”日前在北京召开，来自法治领域的相关主管部门、高校、科研院所的专家、学者及师生代表现场参会。

论坛现场。中央财经大学供图

论坛现场。中央财经大学供图

中央财经大学党委书记何秀超在致辞中指出，一直以来，中财大积极投身国家战略，致力于大湾区协同发展的理论和实践研究，积极开展粤港澳大湾区金融、贸易、税收、法律协调机制和服务创新方面的研究。本次论坛聚焦粤港澳大湾区法治制度完善中的重大理论与实践问题，共同探讨如何在粤港澳大湾区建设中发挥好法治固根本、稳预期、利长远的保障作用等话题，很有必要且意义重大。

全国人大常委会委员、社会建设委员会副主任委员景汉朝指出，深入开展对三地法律衔接机制的研究，为粤港澳大湾区建设提供优质、高效、便捷的法律服务和保障，有助于大湾区高质量发展。当前应当优先选择急需、可行的重点问题进行系统总结和梳理，从完善法律对应机制等方面加强研究、提出建议，以推动实现不同法域内的法治协同。

最高人民检察院检察委员会副部级专职委员、二级大检察官苗生明指出，近年来检察机关紧紧围绕党中央关于高水平谋划和推进粤港澳大湾区建设的决策部署，充分发挥四大检察职能，加强政策供给、注重规则衔接、深化区际司法协作。对于未来检察机关服务保障大湾区建设，苗生明建议加强统筹协调，完善工作机制，加强专业人才培养和智库建设，为粤港澳大湾区提供有力的法治支撑。

中国法学会副会长姜伟阐释了完善大湾区市场规则体系的重要性和粤港澳三法域协同立法的可行路径。他认为，大湾区统一的市场规则体系还需完善，需要通过调整或者创制法律规则，形成更加统一的市场规则体系。此外，粤港澳大湾区在规则衔接、机制对接上还有改善空间。规则衔接应以尊重和保障人权、维护社会公平正义为核心价值观，寻求法治共识。

专家论坛环节由中央财经大学副校长栗峥主持。来自香港城市大学、清华大学、北京大学、中国政法大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国人民大学、对外经济贸易大学、中山大学、中央财经大学等高校的专家学者就粤港澳大湾区法治建设的重大理论与实践问题展开了深入探讨。

在论坛总结环节，中央财经大学原副校长、粤港澳大湾区（黄埔）研究院院长史建平进行总结致辞。他回顾了粤港澳大湾区（黄埔）研究院的发展历程，并就如何加强粤港澳大湾区法治建设进行了多维度阐释。

(责编：李昉、熊旭)

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