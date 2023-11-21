人民网北京11月21日电 （记者李依环）“建校70多年以来，地大瞄准新一轮找矿突破战略行动，践行山水林田湖草沙生命共同体理念，稳步推进八大工程；初步实现了‘占高地’阶段战略目标，持续为高等教育强国作出新贡献。”日前，中国地质大学（北京）举行的第二届自然资源战略发展高端论坛上，中国工程院院士、中国地质大学（北京）校长孙友宏在致辞中指出。

孙友宏表示，2020年，地大（北京）成立自然资源战略发展研究院，是首个中国特色新型高校智库。近年来，研究院围绕国家重大战略需求，不断强化战略咨询，创新体制机制，广泛搭建政产学研平台，汇聚多学科人才，聚焦自然资源领域重点、难点、热点问题，开展前瞻性、针对性、综合性研究。本次论坛旨在探索新形势下如何构建更加强大而有韧性的能源资源系统，保障我国能源资源安全，更好地应对全球性挑战。

自然资源部科技发展司司长姚华军指出，党的十八大以来，自然资源系统高度重视能源资源安全，不断加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，提高能源资源保障能力。希望高校积极开展战略性、前瞻性、储备性研究，不断增强科技创新能力；加强交叉学科培育，为应对综合性战略问题提供人才支撑；立足全球，积极开展国际合作交流，发挥自然资源高校智库优势，提高国际舆论阵地话语权。

主旨报告环节由中国工程院院士、中国工程院能源与矿业工程学部主任周守为主持。中国工程院院士王双明、彭苏萍、赵文智分别围绕“面向‘双碳’构建更有韧性的能源资源系统”主题作主旨报告。

此外，中国工程院院士周守为、彭苏萍、多吉、赵文智、邵安林、王双明、毛景文、孙友宏以及自然资源部、中国地质调查局等相关部门负责同志、专家学者，还围绕“提升能源和矿产资源供需系统韧性”主题开展深入交流研讨。

活动当天，作为论坛的系列活动，中国地质大学（北京）自然资源战略发展研究院同步举行了社会资本参与生态修复分论坛、自然资源与碳中和分论坛、矿产资源安全分论坛、国际矿业合作分论坛等四个分论坛。

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