原标题：用好老科技工作者资源 助力青年人才脱颖而出

吴善超 中国科协创新战略研究院党委书记

青年科技人才是高水平科技自立自强的先锋力量。党的二十大报告指出，全党要把青年工作作为战略性工作来抓。习近平总书记强调，要把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，给予青年人才更多的信任、更好的帮助、更有力的支持，支持青年人才挑大梁、当主角。党和国家一直支持和鼓励老科技工作者发挥优势特长，在决策咨询、科技创新、科学普及、推动科技为民服务等方面更好发光发热。这些为我们团结凝聚老科技工作者、助力青年人才成长发展提供了根本遵循。

2023年6月，中国科协等八部门联合印发《关于加强新时代老科学技术工作者协会工作 更好发挥老科技工作者作用的意见》，明确提出鼓励老科技工作者发挥“传帮带”作用，为青年人才成长提供指导、搭建舞台。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，中国科协创新战略研究院以“老科技工作者发挥‘传帮带’作用，助力青年科技人才成长成才”为题开展专题调研，力求摸清实情、找准问题，为推动相关工作提供思路举措。

调研发现，老科技工作者“传帮带”工作当前呈现出以下特点。

老科技工作者人才资源丰富，继续发挥作用的意愿强烈。我国老科技工作者人数众多、经验丰富，是宝贵的人才资源。据不完全统计，截至2021年底，我国老科技工作者数量已达2249.5万人。随着人口老龄化加剧，老科技工作者人才队伍预计在未来十年保持年均约6%的增幅，至2035年前后将达到约4536万人。我国退休年龄相对较早，调查显示，约88%的老科技工作者非常或比较愿意在退休后继续发挥作用。

培养后继人才是老科技工作者发挥作用的重要方式。调查显示，老科技工作者退休后继续发挥作用的三种最主要方式为科技咨询、建言献策、培养学生和带徒弟。其中，老科技工作者对于与青年科技人才共同学习工作意愿更强。

青年科技人才期待、珍惜向优秀老科技工作者学习的机会。数千万青年科技人才处于职业生涯早期和人生成长特殊阶段，作为最富创新活力、创造潜力的人才力量，他们普遍渴望获得指导和帮助，加快成长成才。

调研发现，老科技工作者发挥“传帮带”作用仍面临一些问题和挑战，如老科技工作者开展“传帮带”的基础保障不够有力，助力青年科技人才成长成才渠道不够丰富，“传帮带”队伍中低龄老科技工作者的作用发挥不够突出等。正视这些问题并切实加以解决，事关繁荣发展我国科技事业的工作大局。

针对这些问题，我们提出以下对策。

一是加强老科技工作者助力青年科技人才成长的顶层设计和统筹协调。在国家总体老年人力资源开发中，将老科技工作者“传帮带”作为重要方面，明确老科技工作者助力青年科技人才成长成才的重点任务和方式，统筹用好政府、市场和社会力量。完善专业技术人员退休及返聘政策，建立和完善因公费用报销制度、人身保险制度等，逐步形成一整套健全、规范、管用的老科技工作者人才资源开发管理制度。

二是拓宽老科技工作者发挥“传帮带”作用的渠道。充分发挥老科技工作者协会的作用，能更好为“传帮带”搭建平台、拓宽渠道。加快建立健全老科技工作者人才信息库和科技成果库“两库”，实现与中央组织部、人社部、科技部、科协等部门相关人才库和成果转化平台的对接互通，加强老科技工作者和青年科技人才的供需对接，更好为“传帮带”建机制、搭平台、拓渠道。

三是强化低龄老科技工作者人才资源开发。低龄老科技工作者的专业知识和理念相对较新，应成为“传帮带”队伍的主力军。中国科学院力学所的老科技工作者指导青年科技人才进行基金项目申报，有效提高基金申报成功率，更培养了青年科技人才的科学素质。科学合理安排被返聘的低龄老科技工作者工作，更加注重发挥他们助力青年科技人才成长成才的作用，助力实现科研工作的顺利开展。

(责编：郝孟佳、李依环)