原标题：粤桂携手助万人就业

近日，记者走进深圳某技工学校，“小助教”黄美芳正协助老师给低年级同学示范护理操作。黄美芳来自广西百色市那坡县，今年5月参加广东省第三届职业技能大赛并获得健康照护项目金牌。“这个奖牌展现了粤桂携手共同培育技能型人才的水平与教育教学成果。”粤桂协作工作队队员、百色市教育局办公室副主任黄凌辉说。

去年以来，在89个粤桂高质量职教就业联盟成员单位帮助下，广西已有1.36万人获得高技能系统培训和实习机会，他们大多已在粤港澳大湾区实现就业。

“粤桂高质量职教就业联盟是两省区致力于提高广西劳动力职业技能和就业质量、满足两省区产业发展对技能劳动力需求的创新举措。”广西壮族自治区政府副秘书长、粤桂协作工作队领队邝兵介绍，2022年7月，粤桂高质量职教就业联盟成立后，得到深圳市和广西多个部门的支持，成员单位已发展至89个，覆盖面越来越广。

“联盟按照‘政府引导、市场运作、社会参与、互利共赢’的原则成立。”邝兵告诉记者，联盟从“两后生”培养、就业技能培训、创业技能培训、合作办学和就业推荐方面入手，致力于提升广西劳动力技能水平，培养适应粤桂产业发展需求的技能型人才，推动形成“人人有技术、家家能致富、村村有特色”模式。

深圳市中华职教社整合技能培训资源和需求，组织推动各有关学校和机构开展培训。目前，珠宝首饰设计与加工、护理、高端家政、中医理疗、软件测试等5个班已开班，培训广西学员178名。培训班均属公益性质，免收学费，提供食宿，并为学员推荐实习和就业机会。

“学校加入就业联盟后，我们得到了更加系统的培训，就业质量更高了。”在深圳培训的广西籍学生谭绍雨说。前不久，在深圳举办的粤桂高质量职教就业联盟高端家政暨中医理疗培训班上，63名广西籍学员在培训期间就与有关工作单位签订了就业协议，全部实现“培训即就业”。

“我参加培训是希望获得更高薪水。”广西来宾市兴宾区陶邓村村民黎秋家庭比较困难，丈夫在广东打工，还有两个孩子。近日，她和30名妇女一起参加了粤桂高质量职教就业联盟月嫂（第二班）培训，培训后很快就找到了薪资不错的工作。

“松子鱼是一道广东传统名菜，先把鱼头和鱼尾分离，鱼身擦干后均匀裹上面粉……”在百色市深圳小镇百祥社区，2023年深百“粤菜师傅”公益培训进乡村（社区）活动现场，来自广东省粤菜师傅大师工作室的高级技师叶金钊详细讲解、示范了松子鱼等菜品的做法。

近日，百色市田阳区举办粤桂劳务协作叉车司机（初级）技能培训班，80名脱贫劳动力参加培训。培训班采取叉车理论知识和实操相结合的方式授课，让学员们多方面学习叉车技能。参训学员表示，务实的培训增强了他们就业的底气和信心。

一年来，联盟成员单位前往广西开展技能培训需求对接和招生工作，加强两地合作联系，落实组织开展培训具体事宜，深入区内职业教育学校调研，提高产教融合的有效性，了解学生实习就业的痛点、难点，为学校解决难点问题发挥桥梁作用，为粤桂产业发展和乡村振兴提供人才保障。

（记者 周仕兴 本报通讯员 韦继川）

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