人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“乐和”与“乐呵呵”（杜老师语文信箱）

2023年11月21日08:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

杜老师：

某媒体刊文说：“听到这个消息，老李乐呵了好几天。”请问其中“乐呵”的写法是否妥当？谢谢。

北京读者  崔先生

 

崔先生：

句子中的“乐呵”宜写成“乐和”。“乐和”的意思是“高兴，快乐”。例如：

（1）退休后，他和一群志同道合的朋友参加各种活动，生活过得挺乐和的。（《汉语大词典》）

（2）婚后生活乐和。（《现代汉语大词典》）

（3）一家人过得挺乐和。（《现代汉语规范词典》）

（4）大家聚在一起，日子过得挺乐和。（《当代汉语词典》）

（5）人们辛苦了一年，春节的时候都愿意乐和乐和。（《现代汉语词典》）

（6）小两口日子过得乐乐和和的。（《现代汉语学习词典》）

例（1）至（4）中的“乐和”是形容词。（5）中的“乐和乐和”是“乐和”的动词性重叠式。也就是说，这里的“乐和乐和”是动词性的。（6）中的“乐乐和和”是“乐和”的形容词性重叠式。“乐乐和和”是形容词性的。

与此相关，“乐呵呵”是形容词，用来形容“高高兴兴、无忧无虑的样子”。例如：

（1）老远就看见他乐呵呵地向这边走来。（《现代汉语词典》）

（2）这位慈祥的老人在孩子面前总是乐呵呵的。（《新编学生词典》）

（3）他总是乐呵呵的，没有发愁的时候。（《现代汉语学习词典》）

（4）张老师什么时候都是乐呵呵的。（《现代汉语应用规范词典》）

（5）他一边往前走，一边乐呵呵地跟我们打招呼。（《当代汉语词典》）

值得注意的是，不宜把“乐和”写成“乐呵”，也不宜把“乐呵呵”写成“乐和和”。因此，“老李乐呵了好几天”宜写成“老李乐和了好几天”。

《语言文字报》原主编  杜永道

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部