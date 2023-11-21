杜老师：

某媒体刊文说：“听到这个消息，老李乐呵了好几天。”请问其中“乐呵”的写法是否妥当？谢谢。

北京读者 崔先生

崔先生：

句子中的“乐呵”宜写成“乐和”。“乐和”的意思是“高兴，快乐”。例如：

（1）退休后，他和一群志同道合的朋友参加各种活动，生活过得挺乐和的。（《汉语大词典》）

（2）婚后生活乐和。（《现代汉语大词典》）

（3）一家人过得挺乐和。（《现代汉语规范词典》）

（4）大家聚在一起，日子过得挺乐和。（《当代汉语词典》）

（5）人们辛苦了一年，春节的时候都愿意乐和乐和。（《现代汉语词典》）

（6）小两口日子过得乐乐和和的。（《现代汉语学习词典》）

例（1）至（4）中的“乐和”是形容词。（5）中的“乐和乐和”是“乐和”的动词性重叠式。也就是说，这里的“乐和乐和”是动词性的。（6）中的“乐乐和和”是“乐和”的形容词性重叠式。“乐乐和和”是形容词性的。

与此相关，“乐呵呵”是形容词，用来形容“高高兴兴、无忧无虑的样子”。例如：

（1）老远就看见他乐呵呵地向这边走来。（《现代汉语词典》）

（2）这位慈祥的老人在孩子面前总是乐呵呵的。（《新编学生词典》）

（3）他总是乐呵呵的，没有发愁的时候。（《现代汉语学习词典》）

（4）张老师什么时候都是乐呵呵的。（《现代汉语应用规范词典》）

（5）他一边往前走，一边乐呵呵地跟我们打招呼。（《当代汉语词典》）

值得注意的是，不宜把“乐和”写成“乐呵”，也不宜把“乐呵呵”写成“乐和和”。因此，“老李乐呵了好几天”宜写成“老李乐和了好几天”。

《语言文字报》原主编 杜永道

(责编：李依环、李昉)