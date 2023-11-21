据新华社香港电 （记者张雅诗）香港特区政府教育局近日表示，欢迎国家教育部公布2024/2025学年“内地高校招收香港中学文凭考试学生计划”（简称“文凭试收生计划”）。参与该计划的内地高等院校增至138所，分布于内地21个省、直辖市及1个自治区，并接受2024年香港中学文凭考试考生报名。

2024/2025学年文凭试收生计划新增院校包括浙江工业大学、绍兴文理学院、香港科技大学（广州）、华南农业大学、西南交通大学和西北工业大学。

特区政府教育局发言人表示，参与文凭试收生计划的内地高等院校依据文凭试成绩择优录取香港学生，免去学生参与内地联招试的需要。

发言人说，参与计划的138所高校提供的课程各有特色，特区政府鼓励香港学生通过该计划到内地升学，把握机会认识国家最新的社会、经济和文化面貌，以规划往后的发展路途。

文凭试收生计划下设有校长推荐计划，每所中学有8个名额。于指定内地院校修读学士学位课程的合资格香港学生，可申请内地大学升学资助计划下的经入息审查资助或免入息审查资助。

教育部于2011年宣布63所内地高校对香港学生豁免内地联招考试并于2012年开始推行，当时称为“内地部分高校免试招收香港学生计划”。

(责编：李依环、李昉)