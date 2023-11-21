着力推进基础教育转型，是湖南省长沙市教育改革的重要内容之一。长沙市天心区从智育理念转化、智能环境变革、智慧课程研发等方面入手，打造“融创课程”系统，推动“智育评价”转变，以办好人民满意的教育为目标，为新时代培育综合型人才。

创设个性“智能天心”

近年来，天心区专注教育资源配置优化，推进教育优质均衡发展，精准调研各学校智慧教育现状，发布《天心区加强融合应用推进智慧教育行动计划》，统筹“校、师、生、家”，加快特色化“智能环境”创设。

规范评审、立项、实施、示范、推广试点机制，依据应用成果对项目进行考核。为31所信息化教学实验校立项建设了49个智慧教育创新试点项目。3年累计投入资金4000多万元，全面提升全区数字化转型基础环境。在全面普及班级多媒体的基础上，完成触控互动教学系统升级，建设平板教学班120多个。完成区属学校内部网络改造升级，增加互联网出口带宽，区属学校重点场所实现无线网络全覆盖。新增录播系统35套，区属所有学校具备开展跨校网络协同教研的能力。

创新运用新设备、新技术。配置智能穿戴设备、超星阅读机、人工智能机器人、美创记录仪等，运用直播、智能黑板等技术、产品，集中打造了“桂花坪小学智慧思政活动馆”“西湖小学小浪花快乐银行”等一批特色案例。

共学共探“智育天心”

天心区主持并推动打造特色“集团化办学”与“智慧五育”融合的“智育课程”，开展“种子教师”培育计划，完善“智慧教师”认证机制，培养具备较高信息化素养和一定信息化领导力的学校综合管理人才，推进学校教育信息化整体规划、实施协调和应用研究，形成推动区域数字化转型的关键力量。

目前，第一批“种子教师”团队已组建完成，一校一专员，覆盖区内14所“人工智能助推教师队伍建设”试点学校。研发出可复制、可操作的“登山型”课程模型，并“全学段、全学科、全方位”系统推进“三问导学”学习模式。

形成“奇妙课程”“光合课程”等一大批具有创新意识的公开课程。在体育课程改革中，运用人工智能、大数据等新技术，在运动中收集各项实时数据，提高运动训练效果；召开“达标运动嘉年华”线上运动会，跨校进行运动打卡比拼；美术教学上，打造智慧美创中心，引进智慧美育相关设备；在全区推广机器人教育，为30多所中小学校配置机器人器材，开设信息创新社团，普及编程教学、3D打印教学、人工智能教育课程，组织开展中小学生创客大赛、机器人大赛、创意编程比赛等。

搭建跨校线上教师交流学习平台，组建64个网络研修共同体，利用网络社区开展线上专题研修和协同备课。在“天心智教”平台上部署听评课系统，通过网络观课、评课，采集24项课堂教学评价数据，生成课堂教学评价图谱。建设一批人工智能教室，实现课堂教学研究的数字化转型。建设网络联校，以一个主校带动多所分校的模式，定期开展网络送课和网络教学交流，实现城区学校和农村学校结对发展。

完善实践“智慧天心”

信息技术的充分应用帮助天心区实现从常规教学向智慧教学、从经验教研向智慧教研、从传统育人向智慧五育、从结果评价向智慧画像等方面转变提升。

天心区利用人工智能、大数据等技术，构建了智能化指导、管理、检测体系，实现“教学更科学，评测更全面，指导更准确”的教学与评价目标，为学生全面发展赋能。

未来，天心区将从4个方面持续发力：以智慧学区为重点，提升信息化教学基础环境；以智慧课堂为抓手，开展综合化教学改革；以人工智能课程为基础，开展新型学习方式探索；以智能研修为突破，变革教师教学研讨模式，系统推进智慧教育行动。

数据来源：长沙市天心区教育局

《 人民日报 》（ 2023年11月21日 14 版）

(责编：李依环、李昉)