本报重庆11月20日电 （记者刘新吾）西部（重庆）科学城人才产业园近日正式启动，首批10个人才项目集中签约入驻。

据介绍，人才产业园将以“国际人才服务港+人才成果孵化基地+人才项目产业化基地”模式建设。其中，国际人才服务港作为“一站式”人才创新创业服务综合体，已于人才产业园启动当天正式运营，可实现“一窗通办”，为科学城创新创业的人才提供创业指导、项目路演、项目孵化、科技金融等生产性服务和安居保障、医疗健康、交通出行等生活性服务，推动政策资源、服务资源向国际人才服务港聚集。

“良好的管理体制机制是推动人才产业园向前发展的助推器。”西部（重庆）科学城相关负责人表示，为保障人才产业园服务力量，科学城打造了3支懂政策、懂服务、懂人才、懂项目的专业人才服务队伍，为人才创新创业全周期提供全程服务。“未来5年内，人才产业园将支持不少于100个具有核心自主知识产权、稳定创新创业团队、较大市场价值的人才项目，并支持他们在科学城更好发展。”科学城将持续迭代升级人才服务体系，积极营造更好的人才生态，为广大人才提供更优质、更便捷、更高效的服务。

《 人民日报 》（ 2023年11月21日 06 版）

(责编：李依环、李昉)