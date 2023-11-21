沈童睿

走上“擂台”，面对业界、学界评委，分享推动技术进行产业转化的构想；奔向展厅，与其他单位（项目）一起，参加成果展示、交流对接等活动……记者初见吉林大学博士后孟浩时，他正忙得“脚不沾地”，参加第二届全国博士后创新创业大赛。团队获得金奖后，孟浩兴奋地说：“电话接不过来，不少企业和单位提出合作意向。”以大赛为合作交流的平台，很多像孟浩一样的青年科创人才都收获不小。

作为我国博士后制度实施以来举办的规模最大、层次最高、覆盖面最广的全国性博士后创新创业赛事，大赛吸引一大批高层次创新人才挥洒才情、碰撞智慧。有人说，这是“最强大脑”的集结，“硬核”力量的对决。这一创新创业的舞台，让众多优秀博士后青年脱颖而出，有利于激发他们攀登科研高峰的动力，壮大实现关键核心技术突破的有生力量。

青年人才是国家战略人才力量的源头活水，博士后群体是青年科技人才的重要组成部分。他们身处科技创新和成果转化工作一线，有创造的想法、创新的潜力、创业的动力。如今，广大博士后努力推动产学研用对接，积极把相关科研成果投入到各行业各战线。

从实验室到生产线，科研成果转化应用并非易事，需要架桥梁、畅渠道。手上的科研成果，应用价值有多大？是否有未被发现的应用场景？这是采访时不少人的关切。大赛就是交流互鉴的空间，有利于信息交互、资源融通。与同赛道选手竞技，跟专家评委、企业交流，来自清华大学的张伟挺有感触：“我们对社会和市场的需求有了更清楚认识，有助于挖掘更多经济价值和社会价值。”展现亮点、交流提升，助力科研成果在转化落地中找准定位、更好发挥效益。

从大赛看科创活力，健全完善激励机制至关重要。在大赛现场的“来揭榜”区域，展板上列明单位简介、技术需求，博士后团队可根据自身专长“揭榜”应征。如今，各类“揭榜领题”活动已逐渐常态化、机制化，对科创团队形成吸引力、带动力，为业界带来破题新方案。实践中，还应进一步探索创新，不断丰富形式、完善机制，更好激励科创人才关注产业需求、投身科技创新。

创新之道，唯在得人。习近平总书记强调：“要把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，给予青年人才更多的信任、更好的帮助、更有力的支持，支持青年人才挑大梁、当主角。”无论是博士后制度还是博士后创新创业大赛，都在回答一个问题：如何让人才资源、创新资源、产业资源、市场资源实现有机统一。既培养好人才又使用好人才，既孕育广阔市场又满足市场需求，充分发挥人才资源价值，对推动经济转型升级、实现高质量发展具有重要支撑作用。就此而言，仍需不遗余力为人才成长发展、创新创业创造条件，使各方面人才各得其所、各展其长，推动创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。

“未来已来，脚步更快”。大赛内外，主题曲《未来为我而来》唱出了很多人的心声。创新体制机制，营造良好环境，搭建干事创业平台，让施展才干的舞台更大、创造价值的机会更多，日益积累的青年人才优势就能转化为澎湃不竭的发展优势。

（作者为本报政治文化部记者）

《 人民日报 》（ 2023年11月21日 05 版）

(责编：李依环、李昉)