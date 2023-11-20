人民网北京11月20日电 （记者孙竞）今天上午，中国出版协会外语出版工作委员会成立大会暨首届外语出版学术研讨会在京召开。

中国出版协会理事长邬书林指出，外语出版是推动文化传承与创新的重要途径、提升中华文明传播力影响力的重要载体、国际文化交流的重要桥梁，在培养国际化人才、保障国家文化安全、提升国际话语权等方面发挥着重要作用。外语出版工委要充分发挥智库功能，深入开展理论研究，努力拓展交流服务功能，不断强化自身建设，为建设文化强国、出版强国贡献力量。

中国外文局副局长陆彩荣强调，外语出版要加强“走出去”“请进来”，密切国际合作，发出中国声音；要坚持思想引领，积极对外宣介新理论新思想；要坚持文化自信，促进文化文明交流互鉴；要坚持守正创新，着力做好中国故事国际表达；要坚持开放包容，凝聚国内外的外语出版力量。

中宣部进出口管理局副局长、一级巡视员赵海云指出，外语出版和外语人才培养前景广阔，要进一步强化合作共赢能力，加强国际内容表达，提升学术出版数字化、国际化水平，结合多元外语场景推进国际化人才培养，把对外出版的纽带和产业链做大、做强、做扎实。

会议审议通过了《中国出版协会外语出版工作委员会规章》，选举产生了外语出版工作委员会领导机构，通过了外语出版工作委员会专家指导委员会名单。外研集团（外研社）党委书记、董事长，外研社社长王芳当选为外语出版工作委员会主任委员。

在随后举行的首届外语出版学术研讨会上，中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长、欧盟“让·莫内”讲席教授、国际事务研究所所长王义桅，上海外国语大学教授、国家教材委员会专家委员会委员、教育部高中英语/义务教育英语课程标准修订组组长梅德明等发表主题演讲。

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