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聚焦教育数字化与学习型大国建设 第二十二届中国远程教育大会举行

2023年11月20日08:53 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月20日电 （记者孙竞）日前，2023年（第二十二届）中国远程教育大会在京举办。会议围绕“教育数字化与学习型大国建设”主题，从顶层设计、科学理念、实践探索等多个维度，进行多领域、跨学科、专题性的研讨与交流。

教育部科学技术与信息化司司长周大旺指出，2022年，教育部全面实施国家教育数字化战略行动，一年多来，形成了数字教育发展理念，开辟了师生教与学的新空间，打造了世界最大的数字教育资源库，深化了数字教育国际合作。他强调，要建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国，教育数字化是必然选择、关键利器和基础支撑。只有充分发挥好数字化在资源共享、模式创新、生态重构中的倍增器作用，才能大幅提升学习型社会、学习型大国的建设速度与成果成效。他希望，未来，要转变思想理念，深化平台应用，强化数据赋能，服务终身学习，为推进数字教育发展贡献力量。

教育部职业教育与成人教育司副司长李英利介绍，截至2022年，全国举办学历继续教育的高校总数1740所，学历继续教育在学人数达到1788万，占整个高等教育总规模的比例超过1/3。在全社会协力共建学习型社会、学习型大国的背景下，继续教育既大有可为，也大有作为。下一步要按照“摸清底数、规范管理、各方参与、共同发力”的工作方略，坚定走好中国特色继续教育发展道路，推动新时代继续教育系统变革、综合改革，更好地服务教育强国和学习型社会、学习型大国建设。

国家开放大学党委书记、校长王启明指出，当前，应对数字变革、改变传统教育理念模式、重塑教育形态、推进教育数字化转型已成为国际共识。国家开放大学将立足开放教育事业，发挥我国开放教育制度优势、体系优势，紧紧围绕践行好“教育强国建设 国开何为”和回答好“开放教育与学习型社会建设”时代命题，同题共答，聚势启新，加强协同集成创新，加快数字化转型发展，打造开放教育新生态，塑造开放教育新范式，汇聚国内外优质教育资源，构建新时代终身教育新体系。

“中国教育已进入建设高质量教育体系的新阶段，高质量发展已成为大学的重要目标和衡量标准。作为以信息技术安身立命的高校，数字化是推动开放大学高质量发展关键的‘驱动轮’和‘催化剂’。”国家开放大学党委委员、副校长范贤睿在《加快数字化大学建设，服务终身教育高质量发展》主题报告中表示，开放大学数字化转型已具备一定基础，并在以数字化赋能高质量发展、以数字化促进教育公平、以数字化推动开放合作、“一网一平台”建设等方面取得阶段性成果。她提出，数字化大学的建设路径是推动核心业务数字化转型：一是用数字化推进落实立德树人根本任务；二是用数字化倒逼教育教学改革，提升教学过程数字化；三是用数字化学习资源满足人民群众多样化的学习需求，提升学习资源数字化；四是用数字化提升开放教育人才培养的适应性，提高开放教育人才培养质量；五是用数字化促进学生全面发展，提升核心素养数字化；六是用数字化改革教育评价模式，关注学生发展和成长；七是在技术方面，加快推动终身教育、老年教育平台的共建共享，加快推进AI能力建设；八是强化技术赋能和条件保障。

据悉，本次会议由中国高等教育学会、中国教育学会、中国成人教育协会、中国教育技术协会、国家开放大学指导，《中国远程教育》杂志社主办。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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