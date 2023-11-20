11月18日上午，第六届中国教育创新成果公益博览会（简称“教博会”）在广东珠海国际会展中心开幕。本届教博会以“汇聚·共享·创新——教育高质量发展”为主题，由北京师范大学主办，中国教育学会作为学术指导单位，中国民主同盟广东省委员会、珠海市教育局共同协办。

全国政协副主席、民盟中央常务副主席、中国科学院院士王光谦，广东省委常委、副省长王曦，民盟中央副主席、民盟广东省委会主委、广东省政协副主席王学成，北京师范大学党委书记程建平，北京师范大学校长马骏，中国教育学会常务副会长吕玉刚，广东省委统战部常务副部长郭汉毅，广东省委教育工委书记、省教育厅党组书记、厅长朱孔军，珠海市委书记陈勇，珠海市委副书记、市长黄志豪等领导，诺贝尔文学奖获得者、北京师范大学教授莫言，中国科学院院士、清华大学教授郑泉水，中国工程院院士、新疆大学教授吾守尔·斯拉木，中国科学院院士、安徽师范大学校长李亚栋等知名学者出席开幕式。来自国家部委、省市政府及机关单位、高校、行业协会和研究机构的领导嘉宾、专家学者，中小学教育工作者，来自企业界、媒体界以及其他支持单位的社会各界人士近3000人参加开幕式。开幕式由北京师范大学党委常委、副校长王守军主持。

教博会由北京师范大学于2015年首倡发起，自2018年起落户广东珠海，至今成功举办五届，已成为全面服务国家战略、推动教育高质量发展的重要平台。

开幕式上，王曦指出，教博会是汇聚我国基础教育和教师教育创新成果、思想和实践的重要平台，是教育创新者交流、对话的盛会，在推动海内外教育互鉴共享方面发挥了桥梁纽带作用。期待通过本届教博会，涌现更多创新成果，汇聚更多教育智慧，落地更多创新运用，助力粤港澳大湾区乃至全国教育科技人才融合发展。广东也将一如既往地支持教博会发展壮大。

陈勇表示，当前，珠海正大力推进教育强市、科技创新强市、人才强市建设，努力成为全省高质量发展又一重要引擎和珠江口西岸核心城市。珠海将以此次教博会为契机，搭建教育、科技、人才的桥梁，推动各项教育创新成果在珠海先行先试。诚挚欢迎更多教育工作者走进珠海、深耕珠海，共同将珠海建设成为中国的“教育硅谷”，努力为推进中国式现代化贡献更多教育力量。

马骏表示，自2015年创办以来，教博会已成为中国教育创新的重要策源地和孵化器。教博会深度扎根粤港澳大湾区，将进一步发挥桥梁和纽带作用，加强基础教育、教师教育优质资源的集成整合，形成更加开放的教育创新交流高地、示范园地和传播基地，集聚人才、融汇创新、共促发展。他强调，教博会要以开放促资源共享、携手共建更为紧密的教育共同体，以开放聚创新之势、打造中国式现代化的教育新引擎，以开放汇合作之力、共同推进教育高质量发展，汇聚众智众力回答强国之问、时代之问，为教育强国建设贡献智慧和力量。

教育、科技、人才融合发展 跨界思想交流碰撞

教博会是教育创新成果的汇集地、教师教育的大课堂，也是跨界思想交流和碰撞的加速器。主旨报告环节，王光谦作“新时代的劳动教育”主题报告。

郑泉水作“对创新教育本质的思考与实践”主题报告。作为清华大学钱学森力学班创办首席教授、深圳零一学院创始院长，他结合自身多年在创新型人才教育领域的心得，对我国创新人才培养的探索方向、优秀案例等进行深度分享。他指出，教育和创新的灵魂是激情、热情和酷爱。2009年他带着选育高质量人才的价值追求，在清华创建了钱学森班，力求给每位学生发现个人兴趣、寻找创新激情的机会，探索回应“钱学森之问”。“清华钱班的独特理念，就是帮助每一个学生找到他的独特激情，创造一个环境去鼓励他的‘激情’落地，也就是让学生对感兴趣的东西大胆尝试，全力以赴去追求。”对他而言，“极强的好奇心+激情”是让他找到自己人生方向的最珍贵宝藏。

莫言作“文学教育与青年写作”主题报告。他结合自身的求学经历和创作经历，介绍了北京师范大学在文学教育和文学人才培养方面的积极探索，分享了北师大培养青年文学作家、培育文学新星上的创新举措及十年来的育人成果，阐释了中国各高校联手推动文学创作教育、成立中国大学创意写作联盟的重要意义。他以青年学生的写作故事为例，指出文学教育要坚持以学生为中心，帮助学生提高写作技巧和理论研究水平，引导学生创作出个人风格鲜明的优质作品，并增强对创作美学的体悟。“文学教育要千方百计地保护学生的个性，让每个人都写得不一样。”他期待未来创意写作能取得更好发展，推动文学和文艺事业取得更多优异成绩。

开幕式上，美国亚利桑那州立大学、芬兰赫尔辛基大学、莫斯科国立师范大学、匈牙利厄特沃什·罗兰大学、塞尔维亚诺维萨德大学、日本金泽大学、印度尼西亚建国大学等国际友好高校发来贺词贺信，对教博会在推动教育交流互鉴方面作出的积极贡献表示高度认可。

弘扬教育家精神 服务教育优质均衡发展

开幕式上设置特别对话环节，围绕“弘扬教育家精神：乡村教育的振兴与期盼”主题，2023年度最美教师、安徽省六安市霍邱县扈胡镇中心学校董艳老师，2023年度最美教师、贵州省六盘水市钟山区大湾镇海嘎小学顾亚老师，北京师范大学“优师计划”师范生、珠海校区乐育书院李若雨同学展开对话。

两位最美教师分享了他们克服艰苦条件、在乡村坚守教育初心使命的动人故事，介绍了在教学过程中用音乐、诗歌等载体进行教育教学的创新举措，并就振兴乡村教育、加强乡村教师队伍建设提出建议。他们动情地说，自己一辈子学做乡村教师、一辈子甘做乡村教师，将牢记为党育人、为国育才的初心使命，自觉践行教育家精神，努力为党和国家培养更多栋梁之才。

教博会期间，弘扬教育家精神这一主题将浸润始终，展馆内专设讲坛区，“躬耕教坛、强国有我”第三届优秀中小学教师、校长、教研员讲坛连续两天开讲，并在多个论坛活动中融入专门环节，为一线教育工作者分享育人智慧和弘道追求提供展示舞台和交流平台。

孵化特色品牌论坛 打造“永不落幕”的教博会

本届教博会重点打造特色品牌论坛，在教博会大IP下孵化首批子品牌论坛，进一步发挥示范引领效应、扩大社会影响力。会期将举办强师论坛、中国校园长论坛、“指向核心素养的项目学习”系列论坛、京师科学教育大会、家校社协同育人机制创新论坛、粤港澳大湾区区域基础教育高质量创新发展论坛、基础教育评价改革与高质量发展论坛等多个高端论坛，积极回应教育实践领域的重点难点问题。

未来，依托这些论坛和项目资源，探索教博会从“节日”到“日常”的延伸，聚焦教育领域的共同关切、社会各界的共同关注，搭建“永不落幕”的分享平台，促进优秀教育理念和一线实践经验的碰撞。进一步深化与粤港澳大湾区各类科研机构、科技企业、创新平台、大中小学校的对接融入，结合大湾区优势搭建教育产业孵化和成果转化高端平台，推进人才培养、教育科技合作等领域的协同创新，探索教育创新发展的新路径、新模式。

据悉，本届教博会为期三天半，将聚焦“教育优质均衡、教育治理现代化、新课程改革、新时代教师队伍建设、教育数字化、教育质量评价”六大领域，采取展览展示和会议论坛相结合的方式，开展100余场主题论坛和品牌活动，开设1100余场成果工作坊，布设5大展馆集中展示2200余项国内外优秀教育创新成果，并设SERVE奖成果、科学教育、家庭教育、项目学习、未来设计、未来媒体与数字素养等特色主题展区。

来源：北京师范大学

(责编：郝孟佳、熊旭)