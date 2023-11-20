人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

广东省高校体育教育专业学生基本功大赛举行

2023年11月20日11:18 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：广东省高校体育教育专业学生基本功大赛举行

11月18日-21日，由广东省教育厅主办、暨南大学承办的广东省第六届高校体育教育专业学生基本功大赛在暨南大学石牌校区举行。

暨南大学副校长张荣华在19日举行的开幕式上致辞表示，暨南大学将竭诚当好东道主，严格按照大赛组委会的各项要求，精心准备、悉心安排，细心工作、贴心服务，全力以赴确保大赛取得成功。

广东省第六届高校体育教育专业学生基本功大赛开幕式现场。暨南大学 供图

开幕式上，暨南大学学生艺术团表演了《舞动四方》和《咏春英歌》，彰显了中华优秀传统文化刚柔并济、内外兼修之气势；由暨南大学武术高水平运动队表演的《武·韵》，流畅自如地展示了中国武术的精髓与力量。

本次大赛历时4天，共有15所高校，近400名领队、教练员、选手参加。参赛学生将进行基础理论知识与教学技能类、运动技能类两大部分的竞赛。其中，基础理论知识与教学技能类包括教学设计、说课与模拟教学、理论综合、英语；运动技能类包括田径、足球、武术、体操、游泳、广播操、队列队形。

本次基本功大赛采取团体总分制和个人总分制计分。其中，个人总分包括教学技能和专项能力两大部分。团体总分为本校16名参赛运动员个人最终得分总和。

本次赛事将颁发团体奖、个人奖、优秀指导教师奖、突出贡献奖、优秀裁判员、优秀工作人员奖、优秀组织奖。

 (记者 郭军)

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部