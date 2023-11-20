原标题：广东省高校体育教育专业学生基本功大赛举行

11月18日-21日，由广东省教育厅主办、暨南大学承办的广东省第六届高校体育教育专业学生基本功大赛在暨南大学石牌校区举行。

暨南大学副校长张荣华在19日举行的开幕式上致辞表示，暨南大学将竭诚当好东道主，严格按照大赛组委会的各项要求，精心准备、悉心安排，细心工作、贴心服务，全力以赴确保大赛取得成功。

广东省第六届高校体育教育专业学生基本功大赛开幕式现场。暨南大学 供图

开幕式上，暨南大学学生艺术团表演了《舞动四方》和《咏春英歌》，彰显了中华优秀传统文化刚柔并济、内外兼修之气势；由暨南大学武术高水平运动队表演的《武·韵》，流畅自如地展示了中国武术的精髓与力量。

本次大赛历时4天，共有15所高校，近400名领队、教练员、选手参加。参赛学生将进行基础理论知识与教学技能类、运动技能类两大部分的竞赛。其中，基础理论知识与教学技能类包括教学设计、说课与模拟教学、理论综合、英语；运动技能类包括田径、足球、武术、体操、游泳、广播操、队列队形。

本次基本功大赛采取团体总分制和个人总分制计分。其中，个人总分包括教学技能和专项能力两大部分。团体总分为本校16名参赛运动员个人最终得分总和。

本次赛事将颁发团体奖、个人奖、优秀指导教师奖、突出贡献奖、优秀裁判员、优秀工作人员奖、优秀组织奖。

(记者 郭军)

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