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第三届PDC国际教育大会在京举行

2023年11月20日09:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月20日电 （记者郝孟佳）18日，以“变革中的教育：全球视野与多元选择”为主题的第三届PDC国际教育大会在中国科技馆拉开帷幕。

“PDC教育从‘儿童立场’出发，用知识对接真实的生活，解决真实的问题，实现从课堂走向生活，从而培养了学生面向未来的实践能力和创新精神。”PDC教育联盟发起人、北京市朝阳区呼家楼中心小学校长马骏介绍，PDC是一种理念，强调的是一种育人观念的转变，通过项目驱动方式达成育人目标，以此让孩子完成对生活和世界的价值建构，成为一个具有生存和生活能力的幸福的人。

北京市朝阳区呼家楼中心小学校长马骏。

北京市朝阳区呼家楼中心小学校长马骏。人民网记者 郝孟佳摄

记者了解到，PDC即英文Project（项目）、Drive（驱动）、Creation（生成）的简写。可以解读为：用项目驱动学生的欲望和兴趣、实践和体验、思维和意识；通过驱动生成学生的经验与技能、素养与情感、态度与价值。

当代著名教育家、北京师范大学资深教授顾明远致辞。人民网记者 郝孟佳摄

当代著名教育家、北京师范大学资深教授顾明远。人民网记者 郝孟佳摄

当代著名教育家、北京师范大学资深教授顾明远在致辞中指出，教育要深化改革，转变教育观念，把立德树人作为教育的根本任务，改革培养方式，落实新课标提出培养学生核心素养的要求；要树立学生是学习主体的思想，以学生为本，把教师的“教”转变为学生的“学”；把现存的碎片化的知识传授转变为对整体综合知识的探究生成；把重视教学结果、考试成绩的多少转变为对学习过程的重视和能力的培养，从而培养有创新意识和创新能力的人才。

顾明远认为，PDC教学模式给教育界提供了一个样板，各个学校都要结合自身的特点和条件，深化教育教学改革，创造出具有中国特色的教育新经验。

北京呼家楼中心小学的学生们展示PDC项目“新行星移民计划探索卫星设计”。

北京呼家楼中心小学的学生们展示PDC项目“新行星移民计划探索卫星设计”。人民网记者 郝孟佳摄

会上，北京呼家楼中心小学的学生们展示了PDC项目“新行星移民计划探索卫星设计”。学生们基于真实的立方星结构，开展了一系列探索，在航天环境中设置有趣和有意义的任务情境下而实施的创新设计。中国科学院院士欧阳自远表示，希望孩子们能够进一步结合国家发展需求，设定探测目标，找出新的思路，去践行梦想。

会上还发布了PDC小院士工作站“月球基地2050国际青少年创新项目”，学生们将在院士的带领下，走进科学世界，开展研究。被誉为“北斗之父”的中国科学院院士孙家栋写来亲笔贺信。孙家栋表示，航天事业是充满挑战和机遇的，需要耐下心来研究，也需要勇敢的去实践和创造，希望学生们能够始终保持对科学的热爱，勇于追求自己的梦想，为航天事业继续努力奋斗。

马骏说，“PDC小院士工作站”借助大手拉小手的形式，激发孩子们的科学兴趣，培养孩子们科学探索的精神。“我们希望PDC教育联盟里的孩子在科学家精神的引领下，在心中种下爱国、爱科学的种子。”

2017年，在呼家楼中心小学的倡导下，PDC国际教育联盟正式成立。目前，已有芬兰、美国、加拿大、英国等十余个国家以及全国300余所学校加入了联盟。会上，《PDC项目实施流程使用指南》《PDC教育50问问题答疑》《PDC经典项目案例深度解读》《走向融合的学习》四本PDC实践工具书同步发布。

据了解，此次研讨会是循证教育国际研讨会的分论坛之一，由北京师范大学教育学部、北京市朝阳区教育委员会主办，北京师范大学校长培训学院、北京师范大学教育学部培训学院、北京市朝阳区呼家楼中心小学承办。

(责编：李昉、熊旭)

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