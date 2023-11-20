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课间十分钟，呵护学生茁壮成长

王晶玥
2023年11月20日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，针对一些学校缩短学生课间休息时间、缩小课间活动范围一事，教育部相关负责人接受媒体采访时表示，将坚决纠正以“确保学生安全”为由限制学生必要的课间休息和活动的做法。

　　对于学生的全面成长而言，课间十分钟能起到重要作用。教育从来不是只关乎分数成绩，注重孩子身心健康、全面发展才称得上是科学的教育。以此为导向，国家出台一系列政策措施，让每一个看似微不足道的改变都成为呵护学生健康茁壮成长的“阳光”。

　　保证学生心理健康是教育的必要组成。北京安定医院儿童精神医学首席专家郑毅指出，学校生活是影响孩子心理状况的一大因素，一旦产生心理问题而未诊疗，就有可能导致心理疾病；如此一来，成绩再好也是得不偿失。近些年，伴随教育理念不断升级，国家在加强学生心理辅导、“双减”等方面推出了一系列措施，使课堂更轻松、书包更轻便，原来由课业繁重、考试成绩带来的心理负担大大减轻。与考分相比，人格健全在一个人的成长发展当中占据更核心的位置，因此必须予以重视。

　　身体健康应是教育重点关注的内容之一。就拿课间十分钟来说，时间虽短但意义不小。经过四五十分钟紧张快节奏的课堂学习，课间休息十分钟有助于缓解疲劳、恢复调整，就像弹簧有张有弛才能保持弹性。但校方和老师或因担心发生意外，或是没有按原定计划完成授课进度，因而禁止课间出本楼层或直接连堂，导致学生休息不好，不仅影响身体健康，还会使学习效率降低。这无异于本末倒置，捡了课间十分钟的“芝麻”，丢了长远发展的“西瓜”。把恣意奔跑、欢声笑语的活动时间还给孩子们，给他们劳逸结合、适当“放空大脑”的机会，反而更有利于学生学习。

　　全面发展是教育的关键目标。眼下，学校重视学生多维度发展。比如，2016年教育部等11部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》出台，鼓励学生研学旅行。近年来，各类研学活动火热流行，孩子们走出教室，在大自然里、在古建筑中开拓了眼界。再比如，去年劳动课走入中小学生课程表，教学生如何将生鲜食材烹成美食、如何穿针引线缝补衣服等等；还有学校带领学生前往农村，下地插秧松土种菜……这些课程多维度地完善学生的思维和认知，告诉他们，知识不仅在书本上，也在生活中、实践里，令他们在知与行的统一当中增进了对世界的理解。

　　教，上所施，下所效也。学校的每个举动都会潜移默化地影响学生三观。关注身心健康、全面发展的教育将为学生塑造好的成长环境，助力他们成为了解世界、了解自我的优秀人才；同时，也在学生心底埋下一颗“什么才是教育”的种子。待其生根发芽，又会继续影响他人，对国家、民族的永续发展善莫大焉。

(责编：李昉、郝孟佳)

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