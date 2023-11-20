窦 皓 黄敬惟 泮永翔

和合人间文化园。

台州市委宣传部供图

外国友人在参观和合文化展陈。

潘侃俊摄

天台山国清寺。

台州市委宣传部供图

和衷共济、和合共生是中华民族的历史基因，也是东方文明的精髓。11月7日，2023和合文化全球论坛在浙江省台州市天台县开幕。中国、美国、日本、韩国、泰国、保加利亚等国官员和相关国际组织代表、多国驻华使节，以及有关智库、高校、研究机构的专家学者等约300人齐聚一堂，共赴一场和合之约。

台州已连续3年举办这场全球文化交流的盛会，每年都有新面孔、新主题。不变的是，始终围绕构建人类命运共同体的目标，紧扣“贵和尚中、善解能容，厚德载物、和而不同”的内涵，孜孜以求，共话和合。

行走台州，和合之美在当地的城市建设中随处可见，和合文化地标与城市的人文气质密切联结，人与城市和谐相处、和合共生，令人印象深刻。

和合文化源远流长

中华民族素来以和为贵，和合文化既纵向贯穿于文化发展的全过程，又横摄于各家各派的思想文化中，是中国思想文化中最完善、最具生命力的精髓之一。

台州和合文化既是中华和合文化的鲜活样本，也是当代城市精神的动力源泉。

和合文化虽是上世纪80年代末90年代初提出的概念，但实际上，中华民族讲究和合由来已久。

“和”“合”二字，早在甲骨文、金文上已经单独出现。直至西周末期，史伯提出“和实生物，同则不继”的观念，第一次对和合文化作出了系统性的阐述。春秋时期，和合的内涵不断加深，外延也逐渐扩大，逐渐积淀成一种以和为贵、圆融和谐的文化精神。

先秦时期，诸子百家秉承各自立场，孔子执礼、荀子以法、孟子秉仁，初步形成了和合观，而远离中原的天台地区践行和合，将和合文化上升到了儒释道合一的高度。以天台宗为代表的佛教和合思想、以南宗为代表的道教和合思想、以理学为代表的儒家和合思想，三者互鉴互融，共同构成了台州和合文化的有机整体。

随着唐代天台宗东传日本，两宋时期寒山诗东传日本，元明清时期济公文化传往日本、东南亚地区，形成了台州和合文化的“三座高峰”。历史上神山秀水、三教圆融的天台山，既为和合文化提供了广阔的天地，也是后人心向往之的“和合圣地”。

作为和合文化象征的“和合二仙”，原型是隋唐时期的天台山名僧寒山、拾得。1300年前，唐代白话诗人寒山子从长安到天台山，与国清寺僧拾得结为好友。他们寄情山水、吟诗会友、包容友善、淡泊名利的对答和诗篇，被人们广泛传颂。

清雍正十一年（1733），皇帝敕封寒山、拾得为“和合二圣”，寒山、拾得成为和合文化的象征，传达的正是一种追求“身心和合、人际和合、天人和合”的精神，二人所在的天台山也被视作中华和合文化圣地。

和合之美随处可见

走在台州，“和合”是看得见、摸得着的存在。

在天台山和合小镇，有一座占地1.5万平方米的和合人间文化园，每年接待游客约8万人次。

今年，由天台和合人间文化园一根藤工坊提供的“一根藤”作品，走进了杭州第19届亚运会。《福禄寿》《五福临门》《葫芦宝瓶》《双福禄》4件作品，借用葫芦、蝙蝠、鹿、龟等与福、禄、寿寓意相关的动植物来传达祝福，完美诠释了和合圆满的美好寓意。

除了和合人间文化园，天台还有和合文化创意街区、和合圣地碑公园、天台山民俗博物馆、天台山家风家训馆等，可以说，和合文化融合在街区、公园、广场，成了市民随处可见的真实场景。

和合不止于天台，和合氛围早已氤氲到整个台州。在城市公共空间，和合之美几乎随处可见。台州图书馆将“和合e书吧”搬上市域铁路S1线全线15座站点，这是全国首个城市轨道交通阅读设施全覆盖案例；在非遗展示馆，陈列的80余件展品，聚集了全市66个省级以上非遗代表性项目、32位传承人的精品力作，成为了解台州和合文化的打卡地。

将共享法庭融入街长驿站，调解员在线上远程指导，确保在街区一线化解矛盾纠纷，这正是台州创建“和合街区”的成果。截至目前，台州建成92个示范“和合街区”，把“与民共享，与民交心，与民协商”的和合理念融入基层治理的细枝末节。

把和合文化融入社会治理理念，将和合思想运用到基层治理实践，是台州推进市域社会治理现代化的最大特色，也是最亮底色。

围绕着“和合”二字，台州着力提升市域社会治理的“软实力”——和合司法，以贵和尚中的无讼理念化解纠纷，打造和而不同的“现代化特色法院集群”；和合调解，以新乡贤和合调解服务团为依托，与人民调解、司法调解、行政调解共同打造基层“和合善治同心圆”……台州正通过“和合善治”新模式，用心践行新时代“枫桥经验”。

和合之道走向世界

在2023和合文化全球论坛上，专家学者共话和合文化，以和合之道凝聚全球共识、以和合之力汇聚全球智慧。

来自中国、黎巴嫩、白俄罗斯、巴西、日本、印度的青年代表一起宣读《“和合世界”全球倡议》，虽然语言和文化背景各不相同，但弘扬和合精神、共建美好世界是他们的共同心声。

《和合文化快读》中英文版图书亮相，以“全球文明倡议”为引领，以和合文化为核心，通过问答形式，向更多读者介绍和合文化的深厚根源、核心内涵、标识符号、时代意义与世界价值。

负责《和合文化快读》英文内容编校工作的大卫·弗格森，从英国远渡重洋来到中国，在华从事英文编译工作15年。这些年，弗格森以西方视角向国际社会讲述中国故事，传达中外文化交流的和合之声。“和合是一条基于文化多样性，追求和谐、融合的道路。”弗格森表示，“世界各地理解和合、运用和合理念的人越多，越有可能达成不同文明的交融。”

吉利集团开创企业跨国并购新模式，收购沃尔沃、宝腾汽车；杰克缝纫机并购奔马、拓卡与迈卡；利源重工与德国葛利兹钢厂成立合资公司……生动反映出和合文化所蕴含的“和而不同、和实生物”两大基因，为企业的创新发展注入了源头活水。

和合文化是人类文化宝库的一颗璀璨明珠。和合文化属于台州，属于中国，也属于世界。

在一次次“文化出海”中，和合文化逐渐融入世界文明版图，散发出古老的东方智慧，展现着浓厚的中国文韵。

今年2月，在法国中部历史文化名城纳维尔市的公爵宫费尔南多·钱兰德大厅，“和合文化走友城”之风光摄影与非遗木雕作品图片展览拉开帷幕。

这场跨越万里的展览，由台州市委宣传部、台州市外事办联合主办。50张展现台州山海风光、风土人情的摄影图片和中国传统二十四节气主题的台州非遗木雕作品照片被整齐陈列，散发着来自东方山海水城的旖旎而深沉的魅力。前来观展的纳维尔市民对台州的人文风光和非遗艺术赞叹不已，纷纷表达了对台州的向往之情。

随着“和合文化走友城”“山海台州进友城”“台州智造连友城”等品牌的推出，台州搭建起了与世界和合经贸、文化交流的桥梁，先后开展“波兰友城周”“德国友城周”“韩国友城周”和“美国友城周”等活动，在友城多个平台展播非遗项目、美丽乡村、美食、旅游风光等。

为了更好地挖掘和传播和合文化，台州今年还致力打造和合文化全球传播体系，成立和合文化国际传播中心，通过举办海外青年台州行、和合文化海外行活动等，形成了全媒体、多语种、广覆盖的海内外传播矩阵，让更多人感受到“中国声音”的独特魅力。

(责编：李昉、郝孟佳)