原标题：“科技副总”到企业 创新更加有劲头

宁夏大学机械工程学院副教授慕松（右二），被聘为天地宁夏支护装备有限公司“科技副总”。图为他在该公司生产一线指导技术人员。受访者供图

“在高校当老师开展教学工作，在企业任‘副总’破解产业难题。对我们而言，责任重大，使命光荣。”11月17日，北方民族大学材料科学与工程学院教师马波对科技日报记者说。

约两个月前，宁夏银川市首批62名“科技副总”上岗，马波等人分赴53家企业任职。这些“科技副总”会为企业科技创新“精准把脉”，切实解决企业面临的各类技术问题。

在宁夏，80%的高校集中在银川市，超五成高校毕业生选择在银川就业创业，过半数创新平台载体在银川市集聚，高校为银川市经济社会发展提供了不竭的人才和创新资源。此次上岗的“科技副总”均来自宁夏6所高等院校。

创新驱动本质上是人才驱动，人才是科技创新的关键要素。地处西北欠发达地区，银川市深谙此理。

近年来，银川市围绕加快推进“强首府”战略目标，坚持问题导向、目标导向，一体化推进科技工作和人才工作。银川市科学技术局持续构建科技人才工作体系，打好科技人才“引育留用”组合拳，为高质量发展筑牢智力支撑。

人才与产业双向奔赴

9月22日，在首批“科技副总”聘任暨科技人才“双向赋能”工作会上，宁夏北伏科技有限公司聘请马波为“科技副总”，为他颁发了聘书。

“近些年，我们一直坚持校企合作，坚持科技创新，推动科技成果转化为一线产品。”坐在发言席上，宁夏北伏科技有限公司总经理王斌自信满满。

从高校请“外援”让企业尝到了甜头。多年来，在科技“外援”的帮助下，宁夏北伏科技有限公司生产的碳化硅陶瓷被成功应用在可穿戴设备制造、碳化硅半导体被应用到无人机制造，为企业增收3000万元以上。

在宁夏大学机械工程学院副教授慕松看来，只有深入企业、“泡”在企业生产一线，才能真正了解市场的技术需求，找到解决瓶颈问题的有效方法。

慕松的主要研究方向是煤矿生产工作面智能装备技术，这次他被聘为天地宁夏支护装备有限公司的“科技副总”。该公司是一家液压支架专业制造商，过去的两年里，慕松围绕企业生产实际解决了多项关键性技术难题，先后完成3个新产品研发工作，相关产品销售收入近千万元。

“‘科技副总’特聘机制是银川市链接科技、高校和企业资源的有益探索，搭建了校企合作助力成果转化的新通道。”银川市科学技术局党组书记、局长周坤指出。

自2023年6月启动“科技副总”项目以来，银川市科学技术局、市委人才工作局面向全市企业广泛征集并建立“科技副总”需求库，主动对接高校建立“科技副总”人才库，通过牵线搭桥促进“两库融合”，通过协调对接结成“合作对子”。

聘请“科技副总”的企业遍布“三新”产业（新材料、新能源、新食品）领域，重点聚焦精细化工等区市主导产业。“科技副总”项目启动后，多家企业便积极主动与专家学者洽谈合作事项。

提供一体化政策扶持

校企合作离不开多方支持与协调。

为规范“科技副总”的选聘工作，银川市科学技术局、银川市委人才工作局研究制定了《银川市选聘企业兼职“科技副总”实施办法（试行）》（以下简称《实施办法》），确保校地校企合作更加科学长效、紧密深入。

记者注意到，《实施办法》在经费保障、科技项目、成果转化、共建平台、团队组建、人才培养等方面都为“科技副总”提供了一体化政策扶持。

参照《宁夏回族自治区基层之星人才培养计划实施办法》，两年聘任期内，银川市对年度考核合格的“科技副总”给予每人每年不超过1万元的生活补贴，由人才专项资金保障。对企业与“科技副总”合作承担市级科技计划项目的，提高科研项目间接费用和绩效支出比例，间接费用可依法依规用于“科技副总”工作保障经费支出。

对企业与“科技副总”合作申报市级科技计划项目的，同等条件下给予最高不超过100万元优先支持；对双方合作开展的协同创新和科技成果转化项目，同等条件下给予最高不超过300万元优先支持；对联合共建新认定的国家级、自治区级重点实验室和工程技术研究中心分别给予100万元、50万元补助，可适当给予“科技副总”一定奖励；对“科技副总”带头组建企业科技创新团队（柔性团队），或以外聘专家身份参与企业科技创新团队建设的，经认定后给予最高不超过50万元的经费支持；对“科技副总”引进培养的企业青年科技人才，申报科技人才专项的，同等条件下优先支持。

当然，成为企业“科技副总”绝非进了由各类利好政策加持的“保险箱”，《实施办法》有着严格的管理与考核方法。

每年底，“科技副总”需提交年度履职报告，交给所在单位和银川市科学技术局。银川市科学技术局会对“科技副总”的工作情况进行考核评估，评估结果作为“科技副总”和企业申报项目立项、合作调整、续签、退出的重要参考。

探索“以才育才”模式

周坤说，引进一个“科技副总”，可以影响一个企业、聚集一批人才，实现“以才育才”，为企业可持续发展注入活力。

今年，宁夏大学林业与草业学院副教授李志刚成为宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司的“科技副总”。上任以来，这位年轻学者不光为企业带去创新技术，还探索技术人才培养新模式。

“首先，我面向企业需求申报科技项目。项目获批后，我作为项目负责人，企业技术人员作为骨干成员，我会在项目选题、申报、论证、实施等环节培养他们的能力。”李志刚对记者说。

除此之外，李志刚还把自己的科研团队带入企业，将在高校形成的创新技术成果进行转化。与此同时，他和团队在企业组织了大量技术培训和研讨会，以提升员工的技术能力和知识水平。

在工作中，慕松与天地宁夏支护装备有限公司技术人员并肩作战，开展技术攻关。他把实验室“建”在企业，指导企业技术人员利用实验数据解决维修后液压支架立柱工作阻力不足的问题。

“把实验室‘建’在企业，‘科技副总’带领企业技术人员现场实验，这个过程大大提升了技术人员的实践能力。同时，这种工作方式也让沟通更加顺畅、合作更加高效。相信他们今后能为企业创新发展提供更多助力。”天地宁夏支护装备有限公司董事长刘新华说。

“我也会带学生来到企业生产一线。”在慕松看来，把课堂延伸到工程现场，能够丰富课堂教学内容，显著提升在校学生的工程实践能力。

今后，银川市科学技术局将加强服务保障，做好资源统筹，持续完善政策和资金保障，确保“科技副总”工作取得实效。

（记者 王迎霞 通讯员 赵 璐）

(责编：郝孟佳、李昉)